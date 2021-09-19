نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جداول دروس الحصص اليومية عبر قناة عين التعليمية وتردد قناة عين والتسجيل في المنصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة عين الافتراضية والتي تقوم على المواد التعليمية التي تساعد الطالب وتوفر له مصادر التعليم المختلفة وتعمل على تقييمها وشرح المفاهيم الدراسية بشكل مبسط وتشمل المنصة العديد من أدوات وعناصر التعليم وأيضاً تحتوى المنصة على مواد لأولياء الأمور والمعلمين وتحتوى بوابة منصة عي على جميع المناهج التعليمية في المملكة والتي يستطيع الطالب الاطلاع عليها والاستعانة بها في العملية التعليمية على مدار اليوم بمجرد أن يقوم بالتسجيل في منصة عين الافتراضية.

كيفية التسجيل في منصة عين التعليمية

الدخول على رابط بوابة منصة عين التعليمية.

وبعد ذلك يتم تحديد شخصية الزائر من خلال واجهة منصة عين.

ثم يتم النقر على خيار شخصية المستخدم.

وبعد ذلك النقر على تسجيل الدخول من خلال النقر على خيار “مستخدم جديد”.

ثم يجب إدخال البيانات التالية “رقم الهوية الوطنية – أو رقم الإقامة – وكتابة البريد الإلكتروني”.

كذلك يتم إدخال رمز التحقق المرئي في الصورة وبعد ذلك النقر على خيار ” التسجيل”.

وأخيراً الدخول على رسائل البريد الإلكتروني لتأكيد الحساب وتعيين كلمة السر في منصة عين الافتراضية.

رابط دخول منصة عين التعليمية

خطوات الدخول على منصة عين من خلال فتح رابط منصة عين الرسمي.

وبعد ذلك النقر على خيار الشخصية بجانب زر البحث.

ويجب النقر على تسجيل الدخول من خلال القائمة الرئيسية.

ثم كتابة رقم الهوية الخاص بالمستخدم أو رقم الإقامة.

وأخيراً يتم إدخال كلمة المرور والنقر على تسجيل الدخول لاستخدام منصة عين التعليمية.

تردد قناة عين التعليمية الجديد 1443

ترد قناة عين التعليمية الجديد 2021 على النايل سات والذي يقوم بشرح ونشر الدروس التعليمية بالتزامن مع منصة مدرستى ويهم الكثير من الطلاب والياء الأمور البحث عن التردد الجيد لقناة عين التعليمية:

تردد قناة عين التعليمية على نايل سات

القمر / النايل سات

الترد / 11654

القطبية / عمودي

معامل التصحيح / 4/3

معدل الترميز / 27500

تردد قناة عين التعليمية على عربسات 2021

القمر / عربسات

الترد / 10770

القطبية / افقي

معامل التصحيح / 4/3

معدل الترميز / 27500

مواعيد وجداول دروس الحصص اليومية في قناة عين التعليمية 1443

جدول دروس الحصص اليومية عبر قناة عين ومن خلال رابط قناة عين على اليوتيوب حيث يتم شرح دروس كافة المراحل على قناة عين بداية من الساعة السابعة صباحاً وموعد إعادة الدروس على قناة عين على مدار اليوم واليكم جدول حصص دروس قناة عين الصف الرابع الابتدائي و جدول حصص دروس قناة عين للمرحلة الثانوية ومواعيد دروس قناة عين للمرحلة المتوسطة.