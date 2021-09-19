دعم ريف لربات البيوت والعاطلين عن العمل وشروط القبول في البرنامج

دعم ريف لربات البيوت والعاطلين عن العمل، فهو برنامج سعودي يدف إلى التقدم الاقتصادي وزيادة الأعمال الإنتاجية، والمهن اليدوية، وتنمية القطاع الزراعي الريفي، لزيادة الكفاءة الإنتاجية، وتحسين المستوى المعيشي للمزارعين الصغار، ومن خلال بوابة الريف الإلكترونية يمكنك أن تحصل على مبلغ دعم الريف للمستفيد بمبلغ 54 ألف ريال في السنة، قرض العاطلين عن العمل ،والمستفيدين هم من يمتهنون المهن الزراعية في تربية النحل، إنتاج البن العربي، والمحاصيل البعلية والفواكه، والورد، ويقوم المستفيد بتقديم طلب إلى البوابة لينتظر دورة في القبول على طلبه ليحصل على الدعم المادي.

شروط القبول في برنامج ريف

يجب أن يكون المتقدم لطلب البرنامج سعودي الجنسية ويتم تقديم الهوية الوطنية، أو من يحمل بطاقة التنقل.

يجب على المتقدم أن يكون من سكان الإدارة المختصة للدعم، ويكون ممتهن المهنة التي يقدم على طلب الدعم الريفي لها.

أن يكون هو المشرف على المهن الزراعية بنفسه ولا يكون شخص أخر.

لا يعمل بأي وظيفة بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

كما يجب أن يكون العمر لا يقل عن 21 عاما.

أن يكون الدخل الشهري للمتقدم على طلب دعم الريف لا يزيد عن 6000 ريال.

لا يتجاوز الدعم المالي عن ثلاثة برامج بمبلغ 54 ألف ريال سنوياً.

تقديم أثبات لأهلية المتقدم على طلب الدعم.

يتم الموافقة على جميع الاشتراطات والقوانين المعلن عنها.

يجب على المتقدم أن يكون لديه حساب بنكي ونشط من خلال المنصة الإلكترونية.

استكمال كافة البيانات المطلوبة من خلال المنصة، وإدخال رقم الهاتف الشخصي.

بعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة يرجى أن يتم رفع الطلب عبر المنصة الإلكترونية لدعم ريف.

من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتم الحصول على وثيقة العمل الحر، وتقديمها.

خطوات طلب وثيقة العمل الحر

وثيقة العمل الحر يتم الحصول عليها من خلال بنك التنمية الاجتماعية عبر قرض نفاذ، حتى يتمكن العاطلين عن العمل والأسر المنتجة ومن يمتلك مهنة حرفية أو يدوية، أن يحصل على وثيقة العمل الحر لكي يستطيع أن يقم بزيادة الدخل الشهري الخاص به، والعمل الخاص به، فهو يقدم وظيفة للمرأة والرجل السعوديين والحصول على المهنة المحببة لهم، قرض نفاذ للعمل الحر يهدف إلى زيادة الإنتاج، وبرنامج ريف يهدف في الأساس إلى مربى الماشية، والنحالين، وصيادي الأسماك، والمزارعين في القطاعات المدعومة.