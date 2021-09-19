نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب دعم ريف للأسر المنتجة 2021 ورابط التسجيل في الدعم الريفي في المقال التالي
حساب دعم ريف للأسر المنتجة أي طريقة حساب القيمة المضافة للمستفيدين ” الأسر المنتجة ” من برنامج الدعم والمتقدمين بطلب سابق وصدر له نتائج الأهلية هو الخبر الذي سوف نتحدث عنه اليوم وسوف يتم من خلال المقال عرض جميع التفاصيل الخاصة بالبرنامج من طريقة التسجيل وشروط الاستحقاق وغيرها.
حساب دعم ريف ومبلغ الدعم المقدم للمستفيدين
قد أشار البرنامج الي انه يتم احتساب دعم ريف للأسر المنتجة “القيمة المضافة” بنسبة تصل الي عشرة بالمائة 10% من رأس المال المعتمد في البيانات المسجلة في الطلب، ويتم احتساب الدعم من قيمة رأس المال العام للمشروع، يحد أقصي 54 ألف ريال سعودي في العام الواحد، ويتم وضع مبلغ يصل الي اربع آلاف وخمسمائة ريال سعودي”4500″ ريال كحد أعلي للسرة حسب شروط الاستحقاق، وقد قام البرنامج في في الفترة القليلة الماضية بالإعلان والرد عن بعض تساؤلات المستفيدين من الدعم بانه تتم دراسة الأهلية لقطاع الأسر المنتجة ” القيمة المضافة” خلال 60 يوم عمل من تاريخ زيارة ممثل الجمعية المعتمدة للتحقق من المشروع.
شروط الحصول علي دعم ريف وطريقة التسجيل بالفيديو
بعد عرض طريقة حساب دعم ريف، يمكننا الآن معرفة الشروط التي يجب توافرها في الأسر المنتجة المتقدمة للحصول علي الدعم وهي كالتالي:
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حاملاً لبطاقة التنقل.
- أن يكون المتقدم من الممتهنين لاحدي المهن الزراعية المحددة من قبل البرنامج مباشرة المهام الزراعية بشكل مباشر .
- يجب أن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً.
- يجب ألا يكون المستفيد من العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص.
- لا يزيد الدخل الشهري للمستفيد عن 6 الأف ريال.
- تقديم إثبات الأهلية الخاص بمزاولة المهنة وثائق معتبرة لدي البرنامج.
- أن يكون المتقدم لدية حساب بنكي ويجب أن يقوم بالتسجيل في المنصة الالكترونية لبرنامج دعم ريف.
- كتابة جميع البيانات الخاصة به من اسم وعنوان والبيانات الفنية من خلال التسجيل ف المنصة.
- رفع الطلب علي المنصة الالكترونية بعد استيفاء الشروط.
- حصول المتقدم علي وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- يجب علي الأسر المنتجة الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج.
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