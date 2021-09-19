تقديم منح الأراضي 1443 وشروط التقديم وخطوات الاستعلام

تقديم منح الأراضي 1443 وشروط التقديم من الأشياء الهامة التي يتم البحث عنها من قبل الأفراد الراغبين في الحصول على منح الأراضي المقدمة من وازرة الإسكان بالمملكة، كما قامت الوزارة بتوفير إمكانية استعلام عن منحة أرض برقم الهوية وينبغي على الراغبين في تقديم منح الأراضي 1443 التعرف على الشروط المقررة للمنح، لذا من خلال هذا المقال سوف نتعرف على تقديم منح الأراضي 1443 وشروط التقديم.

تقديم منح الأراضي 1443 وشروط التقديم

تم الإعلان عن طريقة تقديم منح الأراضي 1443 وشروط التقديم من قبل وزارة الإسكان وللتقديم يتم المرور بالخطوات التالية:

خطوات التقديم على منح الأراضي

التوجه إلى المنصة الرسمية لسكني.

تطلب المنصة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

النقر على كلمة البناء الذاتي، ومنها يتم اختيار الأراضي.

يقوم المستخدم بالاختيار من ضمن المشاريع المتوفرة.

بعد اختيار المشروع يقوم المستخدم بتحديد رقم القطعة الراغب في التقديم عليها، ومن ثم الضغط على كلمة بحث.

يظهر أمام المستخدم المعلومات الخاصة بالأرض التي تم اختيارها ويتم تفعيل الحجز عن طريق إرسال رمز التفعيل على الجوال المسجل.

بعد إدخال رمز التفعيل في المكان المخصص له يظهر أمام المستخدم رسالة تفيد بحجز القطعة وتوقيع العقد بنجاح.

الاستعلام عن منحة الأراضي 1443

ينبغي على الأفراد المتقدمين للحصول على منح الأراضي من وزارة الإسكان السعودية متابعة الطلب المقدم لمعرفة هل تم الموافقة عليه من عدمه، ويمكن الاستعلام عن الطلبات من خلال الخطوات التالية: