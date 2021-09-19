نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم منح الأراضي 1443 وشروط التقديم وخطوات الاستعلام في المقال التالي
تقديم منح الأراضي 1443 وشروط التقديم من الأشياء الهامة التي يتم البحث عنها من قبل الأفراد الراغبين في الحصول على منح الأراضي المقدمة من وازرة الإسكان بالمملكة، كما قامت الوزارة بتوفير إمكانية استعلام عن منحة أرض برقم الهوية وينبغي على الراغبين في تقديم منح الأراضي 1443 التعرف على الشروط المقررة للمنح، لذا من خلال هذا المقال سوف نتعرف على تقديم منح الأراضي 1443 وشروط التقديم.
تقديم منح الأراضي 1443 وشروط التقديم
تم الإعلان عن طريقة تقديم منح الأراضي 1443 وشروط التقديم من قبل وزارة الإسكان وللتقديم يتم المرور بالخطوات التالية:
خطوات التقديم على منح الأراضي
- التوجه إلى المنصة الرسمية لسكني.
- تطلب المنصة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم.
- النقر على كلمة البناء الذاتي، ومنها يتم اختيار الأراضي.
- يقوم المستخدم بالاختيار من ضمن المشاريع المتوفرة.
- بعد اختيار المشروع يقوم المستخدم بتحديد رقم القطعة الراغب في التقديم عليها، ومن ثم الضغط على كلمة بحث.
- يظهر أمام المستخدم المعلومات الخاصة بالأرض التي تم اختيارها ويتم تفعيل الحجز عن طريق إرسال رمز التفعيل على الجوال المسجل.
- بعد إدخال رمز التفعيل في المكان المخصص له يظهر أمام المستخدم رسالة تفيد بحجز القطعة وتوقيع العقد بنجاح.
الاستعلام عن منحة الأراضي 1443
ينبغي على الأفراد المتقدمين للحصول على منح الأراضي من وزارة الإسكان السعودية متابعة الطلب المقدم لمعرفة هل تم الموافقة عليه من عدمه، ويمكن الاستعلام عن الطلبات من خلال الخطوات التالية:
- التوجه إلى صفحة الشئون البلدية والقروية والإسكان.
- من قائمة الخدمات الإلكترونية يتم اختيار الاستعلام عن منح الأراضي.
- يقوم المستخدم بالنقر على كلمة رابط الخدمة، ليتم تحويله إلى صفحة منصة بلدي والتي يتم اختيار الاستعلام عن منح الأراضي من خلالها.
- بمجرد الضغط على الاستعلام يتم تحويل المستخدم لتسجيل الدخول أما بحساب النفاذ الموحد الخاص بوزارة الشئون القروية، أو حساب النفاذ الوطني الموحد، كما يمكن إنشاء حساب جديد للغير مسجلين.
- بعد إدخال بيانات المستخدم من رقم الهوية وكذلك كلمة المرور يتم إدخال رمز التحقق الموجود بالصفحة في المكان المخصص لذلك.
- يطلب الموقع بمجرد تسجيل الدخول بعض البيانات الخاصة بالمستخدم لاتمام عملية الاستعلام ومن ثم النقر على كلمة استعلام لتظهر كافة المعلومات الخاصة بالطلب المقدم.
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