نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي بعض الوظائف الشاغرة في مستشفي الملك فيصل التخصصي في المقال التالي

كانت قد أعلنت مستشفي الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن وظائف متاحة للجنسين داخل المملكة العربية السعودية ولا تقتصر الوظائف المتاحة علي الأطباء فقط وكذلك تم الإعلان مسبقا على أهم الشروط وسوف نوضح هنا بعض من هذه الوظائف المتاحة ومزايا العمل في مستشفي الملك فيصل التخصصي وكيفية التقدم على الوظيفة . وظائف متاحة في مستشفي الملك فيصل التخصصي يعلن قسم المشتريات عن حاجته لمساعد ثان خاص .

موظف بقسم الاستقبال .

مطلوب صيدلاني أول وثان وكذلك مساعد صيدلاني .

مندوب شحن .

منسق إداري أول وكذلك فني مختبر .

مقدم طعام .

كاتب ( الرياض).

مساعد فني مختبر أسنان .

مساعد رعاية مرضي .

وظيفة استشاري بالعناية المركزة للأطفال ( بالمدينة المنورة ).

وكذلك استشاري مواليد ( بالمدينة المنورة ).

بوظائف الأعصاب مطلوب تقني .

متاح وظيفة ممرض أول وثان .

وهناك وظائف متاحة أخري يمكنك التعرف عليها من خلال زيارة موقع المستشفي الإلكتروني . مميزات العمل في مستشفي الملك فيصل التخصصي توفير سكن مجاني للموظف .

إمكانية الحصول على إجازة مدتها أربعة وخمسين يوم في العام مما يتح للعامل السفر والراحة من ضغوط العمل .

توفير وجبات صحية بأسعار رمزية للعاملين بالمستشفي .

توافر وسائل نقل مجانية من السكن إلى مكان العمل والعكس .

توفير المرافق الترفيهية للعاملين مثل ملاعب التنس وحمامات السباحة وغيرها الكثير وكذلك تنظيم بعض الرحلات الترفيهية خلال العام للعاملين بالمستشفي .

عمل دورات تدريبية بصفة دورية للعاملين في الوظائف الإدارية داخل المستشفي .

عضوية بالنادي الاجتماعي للموظفين بقيمة اشتراك رمزية قد تصل إلي سبعة وعشرين ريال سعودي .

وجبات صحية بأسعار رمزية لعائلات العاملين بمستشفي الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث . كيفية التقديم علي وظائف مستشفي الملك فيصل التخصصي من خلال المتصفح يمكنك الدخول على الموقع الرسمي لمستشفي الملك فيصل التخصصي .

تعرف على الوظائف المتاحة وقم باختيار الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلك الدراسي والإمكانيات المتاحة .

ومن خلال الموقع أيضا يمكنك التعرف على الشروط اللازمة لشغل كل وظيفة والأماكن المتاحة لشغل الوظيفة بها والقريبة من مكان إقامتك .

لا يمكن التقدم لشغل الوظائف المتاحة إلا من خلال الموقع الرسمي لمستشفي الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث . الوسوم عمر شويل - جدة تعرف علي بعض الوظائف الشاغرة في مستشفي الملك فيصل التخصصي - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف علي بعض الوظائف الشاغرة في مستشفي الملك فيصل التخصصي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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