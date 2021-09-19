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عمر شويل - جدة تعمل الإدارة العامة للمرور السعودي على تقديم الخدمات المتنوعة، لكلا من المواطنين والمقيمين في كافة أنحاء المملكة، من خلال عملها الدائم على توضيح كافة النقاط والمعلومات التي يحتاج إليها كلا من المواطنين والمقيمين من أصحاب المركبات، حتى يصبح الجميع على دراية كافية بكافة أنواع القوانين من أجل الالتزام بها وعدم الوقوع تحت طائلة القانون وفرض العقوبات عليهم والتي تتراوح فيما بين السجن والغرامات المختلفة، ويعد الحساب الرسمي لإدارة المرور السعودي على موقع التغريدات ” تويتر” هو المنصة الأبرز التي تطل منها الإدارة على متابعيها للرد على جميع أنواع الأسئلة والاستفسارات الخاصة بهم، وقد سبق أن كشفت من قبل عن خطوات تجديد الرخصة أثناء التواجد خارج البلاد وما هي شروط نقل لوحة سيارة إلى أخرى وما هي الإجراءات التي يمكن اتباعها في حال سرقة لوحة المركبة أو فقدها، واليوم نتحدث عن إمكانية تجديد الرخصة في حالة وجود مخالفات على مالكها من خلال المقال التالي.

هل يمكن تجديد الرخصة في حالة وجود مخالفات على مالكها؟ المرور يجيب

وحول هذا السؤال فقد أفادت الإدارة العامة للمرور السعودي، أنه يمكن تجديد الرخصة على الرغم من أن مالكها يوجد عليه مخالفات، موضحة أنه في هذه الحالة يوجد عدد من الخطوات التي يجب القيام بها من أجل تجديد رخصة المركبة وذلك في حالة واحدة فقط و هي أن يكون هناك أي مخالفات على مالك السيارة.

كما كشف الحساب الرسمي لإدارة المرور السعودي، على موقع التغريدات ” تويتر” بإن المستفيد ” أي مالك المركبة” في حالة وجود مخالفات عليه، يجب أولا أن يقوم بسداد كلا من : الرسوم و قيمة المخالفات، بالإضافة إلى قيمة الفحص الفني وقيمة مبلغ التأمين، وعندها يمكنه أن يقوم بتجديد الرخصة من خلال الحساب الخاص به على موقع بوابة أبشر الإلكترونية.

جدير بالذكر أن إدارة المرور قد كشفت من قبل عن كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال

بوابة أبشر الالكترونية، والذي يمكن القيام به عبر التسجيل والدخول الى الموقع الالكتروني لـ “وزارة الداخلية السعودية “، والقيام بالخطوات التالية :