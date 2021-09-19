سعر أيفون 13 الجديد ومعرفه مواصفات الهواتف والأسعار التي تم الإعلان عنها

سعر أيفون 13 الجديد من اهم الأسئلة التي سارت علي مواقع التواصل في الآونة الأخيرة. كما أعلنت ايفون حديثا وعبر المؤتمر الذي تم انعقاده عن الهاتف الجديد ايفون 13 بجميع فئاته. حيث تم الإعلان أيضا عن مواصفات الهواتف التي سيتم الإصدار بها عبر صفحه ابل الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. كما تم إصدار هاتف أيفون 12 باللون الليلكى القريب تصميمه من ايفون 13. كما يعتبر الهاتف الجديد يأتي بمواصفات اهم من أيفون 12 ولكن باقي المواصفات الأخري تشبهه تماما. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح مواصفات وسعر أيفون 13 التي تم إطلاقها حديثا ومعرفه سعر كل هاتف بالمساحات المختلفة التي سيتم الإطلاق بها.

أيفون 13 ميني

تم الإعلان عن مواصفات الهاتف الجديد والتي نوضحها في النقاط الأتية:

أبعاد الهاتف 131.5×64.2×7.65 ملي مع وزن 141 جرام.

الهاتف مصنوع من الزجاج مع إطار من الألومنيوم.

مقاوم للماء والغبار علي عمق 6 متر لمده نصف ساعه.

شاشه من نوع super retina XDR oled بحجم 5.4 بوصه بمعدل كثافه بكسلات 476 بكسل.

معالج a15 bionic وعالج رسومي اخر رباعي النواة.

مساحه التخزين 128 جيجا أو 256 جيجا أو 512 جيجا مع 6 جيجا رام.

الكاميرا الخلفية مزدوجه الأولي بدقه 12 بكسل والثانية بدقه 12 بكسل للتصوير بزاويه.

أيفون 13

يأتي ايفون 13 بنفس مواصفات هاتف ايفون 13 ميني والذي تم شرحها بالأعلى ولكن باختلاف مواصفتين وهم:

نفس الشاشة ولكن هنا تأتي بحجم 6.1 بوصه ومعدل بكسلات 460 بكسل.

أبعاد الهاتف 146.7×71.5×7.65 ملي مع وزن 174 جرام.

ايفون 13 برو

أبعاد 146.7×71.5×7.65 ملي مع وزن 204 جرام.

يدعم تركيب شريحتين اتصال.

معالج a15 bionic وعالج رسومي اخر خماسي النواة.

شاشه من نوع super retina XDR oled بحجم 6.1 بوصه بمعدل كثافه بكسلات 458 بكسل.

الكاميرا الخلفية ثلاثيه الأولي بدقه 12 بكسل والثانية بدقه 12 بكسل للتصوير بزاويه والثالثة 12 بكسل للتصوير الواسع.

أسعار هواتف ايفون 13

تم الإعلان عن أسعار الهواتف التي سيتم إطلاقها ولكن بالدولار والتي نوضها لكم من خلال الأتي: