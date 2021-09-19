احصل علي ملايين الجواهر بشحن جواهر فري فاير بطريقة جديدة ومختلفة2021

جواهر فري فاير؛ حيث يعتبر الحصول علي الجواهر في لعبة فري فاير من أهم ما يهتم به الاعبين للعبة فري فاير الشهيرة 2021، فقد حصلت لعبة فري فاير علي لقب أفضل لعبة إلكترونية لعام 2020 م، فقد اكتسبت اللعبة عدد ضخم من اللاعبين ويزداد ذلك العداد باستمرار ويستمر معه عدد التحميلات علي أجهزة الهاتف المحمول والكمبيوتر، فقد تعدي عدد التحميلات أزيد من نصف مليون تحميل من خلال متجر الأندرويد وما يسمي بجوجل بلاي وأيضاً تخطي عدد التحميلات علي علي الأجهزة التي تعمل بنظام الـ ios كالآيفون وأيضاً الأيباد فوق المئة مليون تحميل، وذلك إن دل علي شئ فقد يدل علي نجاح اللعبة بشكل ضخم، وبناءً علي ذلك فقد يتم تزويد اللعبة بشكل دائم بالتحديثات والتعديلات وأيضاً الشخصيات العامة والتاريخية كشخصية اللاعب كريستيانو رونالدو، وأيضاً تم تزويد لعبة فري فاير الكثير من المسابقات والتي تجعل للعبة المزيد من التشويق لدي لاعبيها.

هناك طرق شريعة صرحت بها لعبة فري فاير مجاناً لكي يتمكن اللاعب من تكملة اللعبة دون مواجهة عوائق تعيقه عن لعبة اللعبة وتخطي مراحل ومستوايات أعلي، فجواهر فري فاير هي العامل الأساسي في اللعبة، فقد يتمكن اللعب بمجرد تملكه للجواهر من شراء السكنات والملابس وأيضاً أدوات لقتال التي يستخدمها اللاعب أثناء الحرب ومقاتلة أعداءه، فكل ما عليك الآن بدئياً أن تقوم بتحويل المتجر الخاص بك علي هاتفك الذكي الي متجر أمريكي، وقد وضحنا لكم زوار موقعنا تفصليين طريقة تحويل المتجر الي أمريكي في مقال سابق بالخطوات، بعد القيام بتلك الخطوة قم بتنفيذ باقي الخطوات التالية:

قم بالذهاب الي متجر جوجل بلاي، ثم قم بالضغط علي الثلاثة خطوات المتواجدة أعلي الصفحة الرئيسية أو نسحب الشاشة من اليمين الي اليسار إذاك كان هاتفك الجوال تتوافر فيه تلك الإمكانية. اضغط علي كلمة الحسابات لتأكد من أن الحساب أمريكي، ثم اذهب الي الصفحة الرئيسية واضغط علي نظام التشغيل لتري النقاط التي تمتلكها. تابع التطبيقات التي يرجحا المتجر للتنزيل حتي تحصل علي نقاط وتحولها الي جواهر فري فاير المجانية.

موقع شحن جواهر فري فاير

هناك العديد من الألعاب التي انتشرت علي مدار واسع جداً علي مستوى العال، من أهم هذه الألعاب لعبة فري فاير بالطبع وأيضاً هناك لعبة مليئة بعنصر الإثارة والتشويق لعبة ماين كرافت الشهيرة والتي قدمنا إليكم زوار موقعنا “موقع ثقفني” تفاصيل لعبة ماين كرافت وكيفية تنزيلها بدون دفع المال أي بصورة مجانية تماماً، قم بمتابعة المقال لتتعرف علي اللعبة.

هناك موقع يسمي موقع غارينا فري فاير، يمكنك من خلاله شحن جواهر فري فاير عن طريق الأيدي الخاص بحسابك، فقط قم بإتباع الخطوات الآتية: