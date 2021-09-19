تعديل رقم الآيبان في برنامج ريف وتسجيل دخول ريف 1443

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تعديل رقم الآيبان في برنامج ريف وتسجيل دخول برنامج ريف 1443، حيث تبحث فئة كبيرة من المواطنين بالمملكة العربية السعودية المستفيدين من برنامج ريف لدعم الأسر المنتجة، عن طريقة تعدل رقم الآيبان الخاص بهم من خلال البرنامج، حيث يعنبر برنامج ريف من البرامج الاجتماعية الهامة التي تدعم صغار المزارعين والأسر المنتجة ومساعدتهم مادياً من خلال التسجيل في البرنامج، فقد وفرت وزارة الزراعة بالمملكة برنامج ريف من أجل العمل علي تطوير قطاع العمل الزراعي ورفع مستوى معيشة المواطنين وزيادة الكفاءة والقدرة الإنتاجية، ومن خلال موقعنا سنوضح لكم طريقة تعديل رقم الآيبان في برنامج ريف وشروط التقديم بالبرنامج.
تعديل رقم الآيبان في برنامج ريف
برنامج ريف قد قام بالرد علي أحد أسئلة المواطنين علي منصة توتير، والتي سال فيها المواطن، كيف اعدل رقم الآيبان في ريف؟، ورد البرنامج بأنه من أجل تعديل رقم الآيبان يجب أن يكون حساب الآيبان باسم المستفيد وأن يكون الحساب نشطًا علي أن يتكون من 24 خانة، ويمكن التعديل بالخطوات التالية:
- يجب الدخول علي موقع ريف الإلكتروني.
- الضغط علي تسجيل دخول.
- بعد الدخول علي البرنامج يجب التوجه الي خدمات المستفيدين.
- يجب أن يتم اختيار تفاصيل الطلب.
- ثم اختيار تعديل رقم الآيبان.
- يتم إدخال رقم الآيبان الصحيح ثم الضغط علي حفظ.
وبإدخال الرقم الجديد للآبيان يكون قد تم تعديل الرقم بطريقة إلكترونية سريعة من خلال حساب كل مستفيد علي حده في برنامج ريف.
شروط برنامج ريف وتسجيل المستفيدين
يستطيع جميع المواطنين أن يتقدموا بطلب إلكتروني من أجل التسجيل في برنامج ريف، ولكن بعد توافر الشروط التالية في أي مستفيد:
- يجب علي المتقدم أن يكون سعودي الجنسية حتي يستطيع التسجيل.
- يشترط البرنامج أن يكون المتقدم من العاملين بأحد المهن الزراعية التي تندرج تحت نشاطات البرنامج وأن يباشر العمل بنفسه، وأن يكون من المقيمين بالمنطقة الإدارية التي يتضمنها الدعم.
- ألا يعمل بأحد القطاعات الخاصة أو العامة.
- ألا يقل سن المتقدم للبرنامج عن 21 سنة.
- راتب أي مستفيد يجب أن لا يتعدى مبلغ 6000 ريال عند التسجيل في البرنامج.
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