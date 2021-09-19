نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 والفئات المستحقة وشروطه في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي هو أحد الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها، هو عبارة عن مبلغ من المال يتم منحه إلى بعض الناس المحتاجين لتوفير حياة كريمة لهم مثل الطعام، ويتم جمع هذه المبالغ من خلال الزكاة، ويقتصر الضمان الاجتماعي على السعوديين فقط، ويستثنى منه الأجانب مثل الرجل السعودي المتزوج بإمرأة غير سعودية، وفيما يلي سنقدم لكم تفاصيل خدمة التضامن الاجتماعي.

الفئات المستفيدة من التضامن الاجتماعي

تقتصر خدمة التضامن الاجتماعي في السعودية على أشخاص معينين هم:-

السيدات المطلقات والتي كانت متزوجة من رجل سعودي، وكذلك الأرامل.

النساء والرجال السعوديين الذين بلغوا سن الشيخوخة ولم يقدروا على ممارسة أي عمل.

الأطفال الأيتام المقيمين في السعودية.

جميع الأشخاص الذين لديهم إعاقة بشرط أن يكون لديهم بطاقات تنقل داخل المملكة العربية السعودية.

جميع الأشخاص الذين لديهم إعاقة بشرط أن يكون لديهم بطاقات تنقل داخل المملكة العربية السعودية. جميع أطفال السيدة السعودية والمتزوجة من رجل غير سعودي.

الأشخاص الذين لم يتم التعرف على آبائهم أو أمهاتهم.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يوجد العديد من الشروط التي لابد أن تتوافر في الشخص لكي يستطيع الحصول على هذا المعاش، وفيما يلي سنذكر هذه الشروط:-

لابد أن يكون الشخص لا يزيد عمره عن 35عام.

يشترط أن يكون لديه حساب في البنك.

أن يكون جنسيته سعودي، أو حاصل على الإقامة الكاملة في السعودية.

لابد أن يكون لم يحصل على أي معاشات أخرى.

كما يشرط للشخص وأن يتبع جميع الشروط الصادرة من وزارة التضامن ويوافق عليها.

لكي يتمكن الشخص من الحصول على المعاش لابد وأن يكون دخله الشهري أقل من معاش التضامن.

طريقة التسجيل في التضامن الاجتماعي

يستطيع الان جميع المواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية أن يقوموا بالتسجيل في التضامن الاجتماعي عن طريق اتباع الخطوات الآتية:-

تسجيل الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية السعودية.

قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة بالشخص.

يتم تسجيل جميع الدخول الشهرية الخاصة بالشخص المتقدم على المعاش.

إرسال جميع المستندات والأوراق المطلوبة.

ثم نقوم بعد ذلك بالضغط على زر تقديم الطلب.

فيم سبق قدمنا لكم كل ما هو متعلق بـ التسجيل في الضمان الاجتماعي من الشروط، وطريقة التقديم وما هي الفئات التي يستهدفها الضمان الاجتماعي.