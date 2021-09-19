نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل مميز بالتقسيط للمتقاعدين بنك سامبا وشروط وآلية التقديم في المقال التالي
تمويل مميز بالتقسيط للمتقاعدين بنك سامبا يعتبر من أكثر الحلول التمويلية المتميزة التي طرحها البنك في الفترة الأخيرة، ويدخل في إطار التمويل الشخصي من بنك سامبا ويمكن استخدام حاسبة تمويل سامبا حتى يتم حساب قيمة القسط المطلوبة من المتقاعدين والتي يتعين سدادها كل شهر بالإضافة إلى معرفة قيمة قروض ميسرة للمتقاعدين التي يوفرها البنك وغيرها من الامتيازات المختلفة التي تُقدم إلى المتقاعدين وأصحاب الوظائف حكومية كانت أو خاصة وسوف نتعرف على مميزات أفضل تمويل شخصي للمتقاعدين 2021.
تمويل مميز بالتقسيط للمتقاعدين بنك سامبا
قام بنك سامبا بتوفير إمكانية الحصول على تمويل للمتقاعدين متوافق مع الشريعة الإسلامية ويتم الموافقة على التمويل في حالة توافر الشروط التالية:
شروط تمويل المتقاعدين من بنك سامبا
- يجب أن يكون المتقدم من المشتركين بالتأمينات الاجتماعية، أو من المشتركين بالمؤسسة العامة للتقاعد.
- يتم منح التمويل للأفراد بدءً من عمر 40 عامًا فأكثر.
- ضرورة ألا يقل الراتب التقاعدي عن 2000 ريال سعودي.
- إحضار خطاب من المؤسسة العامة للتقاعد أو التأمينات الاجتماعية يفيد بتحويل الراتب التقاعدي إلى بنك سامبا.
- يتم منح التمويل لمدة لا تزيد عن 60 عامًا.
مميزات تمويل المتقاعدين من بنك سامبا
ومن أهم قروض سامبا للمتقاعدين ما يلي:
- يمكن الحصول على تمويل يصل إلى 500 ألف ريال سعودي.
- يتم منح الأفراد المنطبق عليهم الشروط موافقات فورية.
- يتيح البنك إمكانية شراء المديونية.
- في حالة الوفاة لا قدر الله يسقط الديون عن المستفيد، وذلك بسبب التأمين التكافلي المجاني.
- أيضًا يتيح البنك إمكانية إعادة التمويل بعد وصول العميل لنسبة 20% من سداد قيمة القرض.
طريقة الحصول على تمويل سامبا للمتقاعدين
وحتى يتم طلب قروض للمتقاعدين 2021 من بنك سامبا يتعين اتباع التالي:
- التوجه إلى الصفحة الرسمية لبنك سامبا.
- اختيار التمويل الشخصي ومنها يتم الضغط على كلمة للمتقاعدين.
- النقر على كلمة تقدم بالطلب الآن.
- يتم فتح صفحة جديدة يتم ملئ كافة البيانات بها كالاسم ورقم الهوية والجوال مع ضرورة ذكر جهة العمل والمدينة المقيم بها المتقدم.
- بعد كتابة البيانات وتأكيدها يتم النقر على كلمة إرسال.
- يقوم البنك بمراجعة الطلب المقدم ومن ثم التواصل مع المتقدم لإنهاء إجراءات التمويل.
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