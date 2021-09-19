برنامج دعم ريف // يحدد طريقة تعديل بيانات برنامج ريف ورقم الإيبان للمستفيد// ويوضح شروط القبول

طريقة تعديل بيانات برنامج ريف، من أهم الموضوعات التي تهم العاملين في قطاع الزراعة في المملكة العربية السعودية، الراغبين في الاستفادة من الدعم الذي يقدمه الحكومة السعودية للممتهنين مهنة الزراعة، التي تعد من أهم المهن وأكثرها أهمية من حيث السلم المجتمعي، فتأمين احتياجات المواطنين من الطعام أمن قومي للدول، وظهر أهميته خلال السنوات الماضية في ظل أزمة كورونا، وتوقف نقل البضائع بين الدول بسبب الخوف من انتشار الفيروس، تهدف الحكومة إلي تحسين أحوال المزارعين والبيئة التي يعملون بها، من خلال الدعم الذي تقدمه للمستحقين من صغار المزارعين.

تعديل بيانات برنامج ريف

كي يصرف الدعم لأي مزارع يجب أن يكون حساب الإيبان الخاص به مفعل ونشط، ويكون مكون من 24 خانة حتى يستطيع المزارع الاستفادة من الدعم، ولكي يتم تعديل رقم الإيبان يجب إتباع الخطوات التالية.

الدخول على رابط البرنامج على الإنترنت reef.gov.sa.

ثم الضغط من الصفحة الرئيسية على تسجيل دخول.

ثم الضغط على أيقونة تفاصيل الطلب.

ثم احتيار تعديل رقم الإيبان.

ما هي شروط القبول في برنامج ريف؟

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويعيش داخل المملكة طوال العام. أن يكون من العاملين في مجال الزراعة بالفعل وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم. أن لا يكون يعمل في القطاع العام الحكومي أو القطاع الخاص. أن لا يقل السن وقت التقديم عن 21 عام ميلادي. أن يكون من أصحاب الدخول الأقل من 6000 ريال سعودي في الشهر. تقديم ما يثبت أنه يعمل في مجال الفلاحة. حصول الأسرة المتقدمة للدعم على وثيقة العمل الحر من قبل وزارة الموارد البشرية. تسجيل طلب الحصول على الدعم إلكترونياً على المنصة الخاصة بالبرنامج. الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية التي حددها البرنامج.

تعديل بيانات برنامج ريف

تهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، إلي تحديث بيانات المستفيدين من الخدمات التي تقدمها باستمرار، حتى يتم التأكد من أن كل شخص يحصل على الدعم هو شخص مستحق فعلاً للدعم، لذا تقوم كل فترة بعملية تحديث للبيانات ومن أهم هذه البيانات هو رقم الإيبان للمستفيد.