نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم هنقرستيشن المجاني الموحد وآلية وشروط التسجيل كمندوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم هنقرستيشن المجاني الموحد الذي يتم اللجوء إليه من أجل الاستعلام والاستفسار عن خدمات هنقرستيشن الجديدة، وذلك من خلال التواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء وهناك العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية يبحثون عن الآلية الجديدة لنقل الوجبات من المطاعم السعودية وحتى باب المنزل، وغيرها من الخدمات المتميزة، لذا سنقدم رقم هنقرستيشن المجاني للشكاوى والمقترحات أو رقم هنقرستيشن خدمة العملاء للتواصل الفوري.

رقم هنقرستيشن المجاني الموحد

نظرًا لاعتبار هنقرستيشن أول تطبيق متخصص لنقل الوجبات من المطاعم إلى العملاء بالإضافة إلى استحداث العديد من الخدمات إليه كنقل المنتجات الخاصة بالصيدليات والسوبر ماركت فقد تم وضع رقم مجاني موعد من قبل البرنامج يمكن للأفراد التواصل من خلاله في حالة وجود أي شكاوى أو مقترحات وهو 920010177.

طريقة التسجيل في هنفرستيشن كمندوب

تم إتاحة التسجيل في البرنامج للأفراد الراغبين في العمل كمندوبين لتوصيل الطلبات من المطاعم وإلى العملاء من خلال المرور بالخطوات التالية:

يقوم المستخدم بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بهنقرستيشن.

النقر على كلمة التسجيل كمندوب.

يطلب الموقع من المستخدم بعض المعلومات الهامة كالاسم والعنوان وكذلك رقم الجوال والبريد الخاص به.

يتعين على المستخدم إرفاق بعض المستندات الهامة والمتعلقة بقبول طلب التسجيل مثل صورة من رخصة القيادة الخاصة به، وكذلك رقم الآيبان وصورة من الهوية الوطنية للسعوديين أو الإقامة للمقيمين.

بعد الانتهاء من كافة المعلومات وإرفاق الأوراق يقوم المستخدم بالضغط على كلمة إرسال.

شروط التسجيل في هنقرستيشن كمندوب

قام الموقع الرسمي بوضع بعض الشروط التي ينبغي أن تنطبق في الأفراد المتقدمين للعمل كمندوب وهي:

يجب أن يكون المتقدم للعمل من مالكي السيارات الخاصة.

أن يمتلك المتقدم للتسجيل جوال حديث يدعم التطبيق الخاص بهنقرستيشن.

أن يقوم المندوب بإرفاق كافة المستندات المطلوبة وقت التسجيل.

يجب أن يكون الراغب في التسجيل حسن المظهر.

يجب على المتقدم أن يقوم بمعاملة العملاء معاملة جيدة، وأن يقوم بتوصيل الطلبات بأسرع وقت ممكن.

فعلى من تتوافر به الشروط السابقة ضرورة التقديم من خلال رابط وظائف هنقرستيشن خدمة العملاء إلكترونيًا، والانتظار حتى يتم الرد عليك.