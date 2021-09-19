نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول منصة فطري للتراخيص وتصاريح الصيد 1443 في المقال التالي
دخول منصة فطري للتراخيص وتصاريح الصيد 1443، حيث تعد منصة فطري من المنصات الإلكترونية التي تم توفيرها من جانب الجهات المتخصصة بمجال الصيد بالمملكة العربية السعودية، فمن خلال التسجيل في منصة فطري يتم السماح بإصدار ترخيص صيد للأفراد، ونفس الأمر للزّوار داخل المملكة، بالإضافة الي قطاع الأعمال وكافة الجهات الحكومية، حيث يتم منح تصريح رسمي من اجل السماح بممارسة نشاط الصيد في بعض من الأنواع والأصناف التي تخص الحيوانات الفطرية البرية المسموح بصيدها، حيث يقوم كل فرد بتسجيل طلب إلكتروني من أجل الحصول علي تصريح فطري لنشاط الصيد ويتم ذلك من خلال موقع المنصة الإلكتروني، لذا سنوضح لكم طريقة دخول منصة فطري للحصول علي تصريح صيد.
دخول منصة فطري للتراخيص وتصاريح الصيد
يسمح لجميع المواطنين التسجيل في منصة فطري من أجل إصدار تصريح ترخيص صيد من خلال المنصة، ويتم التسجيل بالخطوات التالية:
- يجب علي كل شخص أن يقوم بالدخول علي موقع التسجيل الآتي: منصة فطري.
- يجب الذهاب الي اختيار الخدمات الإلكترونية بالموقع.
- اختيار تبويب “ترخيص الصيد”.
- ثم اختيار خدمة إصدار ترخيص صيد.
- ثم تسجيل جميع البيانات الشخصية المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية والجنس وتاريخ الميلاد ومحل الإقامة والجنسية سواء مواطن أو مقيم ورقم الجوال والبريد الإلكتروني وغيرها من البينات المطلوبة.
- الضغط علي إنشاء الحساب بالمنصة.
- سوف يتم تسجيل الحساب بنجاح، وسوف تقوم الجهات المعنية بمراجعة طلب إصدار الترخيص بالصيد الذي تم التقديم عليه وإفادة الشخص الذي قام بالتقديم بالقبول أو الرفض.
خدمات منصة فطري الإلكترونية
توفر منصة فطري خدمات عديدة تفيد جميع المواطنين بالمملكة، ويتم أداء هذه الخدمات إلكترونياً من خلال المنصة، ومن أبرز خدمات المنصة ما يلي:
- الحصول علي تصريح صيد إلكتروني.
- توافر خدمة الاستيراد والتصدير.
- خدمة إصدار ترخيص بيع كائنات فطرية حية.
- إصدار ترخيص بيع منتجات كائنات فطرية.
- الحصول علي ترخيص إعادة التصدير.
- ترخيص خاص بالعبور.
- مزاولة نشاطات مختلفة تخص الكائنات الفطرية.
- إصدار ترخيص الاقتناء.
- إصدار ترخيص إدخال من البحر.
- خدمة إصدار بدل فاقد أو تالف لتراخيص الاتجار.
- نقل ملكية كائن.
- إصدار شهادة الملكية.
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