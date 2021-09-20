نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية الملك فهد الأمنية: خطوات الاستعلام عن نتائج القبول 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت كلية الملك فهد الأمنية عن نتائج القبول بها.، ودعت عبر موقعها الرسمي كافة المتقدمين إلى ضرورة القيام بالاستعلام عن أسماء المقبولين بالكلية، وإحضار كافة المستندات المطلوبة والتقيد بالمواعيد المحددة من قبل لجنة القبول والتسجيل بالكلية لكل إجراء، وذلك وفقاً لمراحل واجراءات القبول بالكلية والمعلنة على موقعها الرسمي، مشيرة إلى أنه يجب على جميع المقبولين الحضور بالزي الرياضي في جميع مراحل واجراءات القبول بالكلية.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول بكلية الملك فهد الأمنية 1443:-

حددت الكلية مجموعة من الخطوات التي يجب على المتقدمين للكلية القيام بها من أجل معرفة نتائج القبول بها وهذه الخطوات كالتالي:-

* قم بتسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي بمنصة ابشر للتوظيف بوزارة الداخلية.

* قم بالضغط على إشعارات القبول في قائمة الخدمات أعلي الصفحة.

* قم بإدخال اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية ثم رمز التحقق المرئي.

* قم بالنقر على خيار تسجيل دخول.

* أدخل رقم الهوية مرة أخرى ، ثم تاريخ الميلاد.

* حدد الجنس والحالة الاجتماعية.

* يتم كتابة رقم الهوية الخاص بالأب ورقم الوظيفة.

* وأخيراً يتم الضغط على عرض من أجل إظهار نتيجة القبول بكلية الملك فهد الأمنية.

المستندات والأوراق المطلوبة:-

شددت لجنة القبول والتسجيل بالكلية على ضرورة إحضار الطالب للزي الرياضي في كافة مراحل القبول بالكلية بالإضافة إلى مايلي:-

* حمل بطاقة الهوية الوطنية في كافة مراجل واجراءات القبول بالكلية.

* عدم إحضار اجهزة الاتصال مثل الهاتف الجوال في أي مرحلة من مراحل اجراءات القبول.

* التخلف عن الحضور في المواعيد المحددة ، وعدم احضار الزي الرياضي في كافة مراحل اجراءات القبول، يعد تنازلاً من الطالب عن استكمال القبول بالكلية.

مراحل واجراءات القبول بالكلية:-

هناك عدة مراحل يجب أن تمر بها عملية القبول في كلية الملك فهد الأمنية، مقسمة إلى ثمان مراحل، تبدأ من الاعلان عن احتياجات الكلية وبدء التسجيل بالمرحلة الأولي وتنتهي بالمرحلة العاشرة وهي مرحلة القبول النهائي والتي تتضمن ضرورة تسليم أصول الوثائق، حيث يتم إعلان نتيجة القبول النهائي في الكلبة من خلال الادارة العامة للقبول والتسجيل بها، ويتم تحديد للمراجعة في الكلية وتسليم أصول المستندات والوثائق التي تطلبها اللجنة والتي تدعم صحة البيانات المسجلة.