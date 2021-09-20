عروض جرير تزامنا مع اقتراب لليوم الوطني 91 خصومات 50% شاهد الآن

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عمر شويل - جدة عروض جرير تزامنا مع اقتراب حول اليوم الوطني 91 أمر يشغل بال الكثير من السعوديين، حيث تقدم مكتبة جرير في تزامنا مع كل مناسبة مجموعة من العروض الجذابة التي تشمل خصومات جبارة على العديد من السلع والمنتجات التي تقدمها جرير ومنها الجوالات والشاشات واللابتوب الساعات الذكية التابلت وكذلك السماعات اللاسلكية، وتعد جرير من أكبر الجهات التي تعمل في مجال بيع الأجهزة التكنولوجية في المملكة العربية السعودية كما أن لها شهرة جارفة وذلك لثقة المستهلك السعودي في منتجاتها.

أقوى عروض جرير تزامنا مع اقتراب اليوم الوطني 91 خصومات 50%

عروض جرير لليوم الوطني 91 شملت خصومات جبارة على أكثر المنتجات طلبًا في السعودية وعلى رأس هذه المنتجات:

خصومات جرير احتفالًا باقتراب اليوم الوطني 91 ايفون 12 جرير

3599 ريال بنسبة خصم 11%.

وفي الوقت نفسه يُحستب هذا الخصم الجبار على هاتف ايفون 12 بمساحة 128 بأي لون لكن بنفس المساحة.

وجاءت خصومات على بعض المنتجات بنسبة تصل 50% مثل:

سماعة سينايزر اللاسلكية بسعر 399 بنسبة خصم 50% ضمن عروض مكتبة جرير لليوم الوطني السعودي الـ91.

وفي الوقت نفسه حصلت آبل ووتش 6 على خصم 11% وأصبح سعرها ضمن العروض هو 2799 ريال سعودي.

وكذلك هاتف سامسونج جالاكسي نوت 20 الترا حصل على خصم 9% وأصبح سعره الآن هو: 3999 ريال سعودي.

تقسيط جرير على الجوالات

هناك إمكانية لتقسيط جميع أنواع الجوالات لدى جرير لمدد تصل إلى 36 شهر، للاستفسار والمعلومات يجب الاتصال على الرقم التالي:

920000098 من أي مكان داخل المملكة العربية السعودية

وفي الوقت نفسه يمكن تصفح الموقع الإلكتروني الخاص بجرير حيث يعرض كافة الشروط الخاصة بالتقسيط وكذلك قيمة التقسيط بناءً على ما يريده المشتري.

موعد اليوم الوطني السعودي 91

يحل اليوم الوطني السعودي يوم 23 سبتمبر 2021 والموافق 16 صفر 1443.

طريقة شراء آيفون 13 الجديد من عروض جرير

شراء آيفون 13 الجديد الذي أعلنت عنه شركة آبل مؤخرًا ليكون أقوى هاتف ذكية لدى الشركة الأمريكية العملاقة من مكتبة جرير عن طريق الآتي

تسجيل طلب شراء الهاتف وسوف يطلب الموقع سحب ثمن الهاتف عن طريق بطاقة البنك أكد موقع جرير أنه سيبدأ في تسليم الطلبات وفق ما يلي

وفي الوقت نفسه أقصى مدة لاستلام الهاتف ستكون في الربع الأول من أكتوبر وفي حال عدم حصول ذلك يمكن للمشتري استعادة أمواله.