نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن موعد نزول تكافل للطلاب 1443 في السعودية في المقال التالي
موعد نزول تكافل للطلاب 1443 في مدارس المملكة العربية السعودية تأتي ضمن أهم اهتمامات طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية وكذلك أولياء أمورهم بمراحل التعليم الأساسية ؛ وذلك بعدما أعلنت مؤسسة تكافل الخيرية السعودية عن البدء في الاستعلام عن صرف هذه المساعدات والإعانات المادية للمستحقين من طلاب وطالبات المملكة بداية من يوم الأحد الموافق التاسع عشر من سبتمبر.
مبادرة تكافل العودة إلى المدارس
استكمالا لمبادرة وزارة التعليم السعودية التي تهدف إلى مساعدة الطلاب والطالبات من المحتاجين وتقديم يد العون لهم لمساعدتهم على استكمال سنوات دراستهم ، تم إطلاق مبادرة تكافل العودة إلى المدارس من أجل تخصيص بعض المساعدات والإعانات المادية لطلاب وطالبات المملكة العربية السعودية ومن ثم تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي الذي تسعى حكومة المملكة إلى ارسائه دائما بين أبناء الوطن السعودي، وسوف تشمل هذه المبادرة كافة الكلاب والطالبات المستحقين لها دون استثناء.
موعد نزول تكافل للطلاب 1443
في إطار مبادرة العودة إلى المدارس التي أطلقتها مؤسسة تكافل الخيرية السعودية أعلن مدير المؤسسة ووزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل شيخ عن أنه سوف يتم البدء خلال وقت قليل في صرف الحقيبة المدرسية وهي إعانات هذه المبادرة للطلاب والتي تسعى إلى تأمين نحو ١٧٠ ألف حقيبة مدرسية للطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام الأساسي بنين وبنات ، والتي تبلغ قيمتها لكل طالب نحو ١٠٠٠ ريال سعودي بهدف مساعدة الآباء من ذوي الدخل المحدود من مواصلة تعليم أبنائهم ، ولقد حظيت منطقة الرياض من هذه المبادرة بحوالي ٣٠ ألف حقيبة مدرسية للطلاب والطالبات.
الاستعلام عن موعد نزول تكافل للطلاب ١٤٤٣
في إطار سعي أبناء المملكة العربية السعودية من المستفيدين من الضمان الاجتماعي إلى معرفة موعد نزول إعانات مساعدة تكافل للطلاب ، فإنه يمكن اجراء هذا الاستعلام عبر عدة طرق ، مثل:
- الاتصال على رقم الهاتف المجاني الموحد الخاص بمؤسسة تكافل الخيرية السعودية وهو: ٩٢٠٠٣٣٩٥١ حيث يعمل الرقم من الاحد الى الخميس في مواعيد العمل الرسمية بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتى التاسعة مساء.
- كما يمكن إجراء استعلام عن موعد نزول إعانات تكافل الحقيبة المدرسية للطلاب والطالبات أيضًا عبر الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بمؤسسة تكافل الخيرية السعودية ، وهو: takaful.org.sa
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