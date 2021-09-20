أسرع كاش 100,000 ريال بدون كفيل وبلا تحويل الراتب لدى التيسير للتمويل

أسرع تمويل كاش هو أهم المزايا التمويلية التي تقدمها شركة التيسير للتمويل في المملكة العربية السعودية عام ١٤٤٣ هجرياً ويقدم الآن عروض عند طلب التمويل الشخصي أو تمويل السيارات في السعودية ويصل مبلغ التمويل إلى مائة ألف ريال سعودي في المملكة بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي أو بدون ضامن سعودي الجنسية كذلك بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري ويتم التقديم على تمويل الشركة عبر الأونلاين بدون الذهاب إلى أي فرع من فروع شركة التيسير للتمويل بالمملكة للحصول على طلب أسرع تمويل كاش بدون موافقة الكفيل وبلا تحويل الراتب بالتقسيط الميسر لجميع العملاء حتى خمسة سنوات تقريباً في السعودية لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

الشروط الواجبة للحصول على تمويل شركة التيسير للتمويل بالمملكة

شركة التيسير للتمويل بالمملكة تقدم عروض عند طلب تمويل السيارات أو التمويل الميسر الشخصي ويمتاز التمويل بأنه بالتقسيط الشهري الميسر لمدة خمسة سنوات السعودي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وبدون موافقة الكفيل الغارم أو بدون الضامن السعودي بشرط توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة التي سوف نتعرف عليها عبر موقع ثقفني كما يلي بكافة التفاصيل:

يحتاج التمويل المناسب من شركة التيسير للتمويل توفير دخل ثابت يساوي خمسة آلاف ريال سعودي على الأقل للموافقة على طلب التمويل.

لابد من توفير فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر سواء كان يعمل العميل المتقدم في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو أحد الشركات الكبرى في السعودية عام ١٤٤٣ هجرياً.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويبلغ من العمر واحد وعشرون عام فأكثر من ذلك حيث يصل إلى ستون عام فقط لا غير.

أهم مزايا شركة التيسير للتمويل بالمملكة عند الموافقة على التمويل