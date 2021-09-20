موعد صرف الحقيبة المدرسية للطلاب السعوديين لعام 1443 من خلال الضمان الإجتماعي ورابط الإستعلام عنها

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية العديد من الخدمات التي تخص المواطن بشكل عام في المملكة العربية السعودية، وبشكل خاص طلاب المدارس في السعودية، حيث تقدم الوزارة الدعم الكامل لطلاب المراحل الدراسية من المحتاجين في كافة أوجه الدعم المادي، ومنها التكافل الإجتماعي في سداد المصروفات الدراسية، وغيرها من الأمور ليصل الدعم إلى إمكانية صرف الحقيبة المدرسية بكافة مستلزماتها للطلاب من خلال تقديم طلب عبر رابط وزارة التكافل الإجتماعي (وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية)، وإليكم تفاصيل تقديم الطلبات، وموعد صرف الحقائب.

شروط التقديم على الحقيبة المدرسية من الضمان الإجتماعي

لتقديم طلب الحصول على الحقيبة المدرسية لطلاب مدارس المملكة العربية السعودية عدة شروط، منها:

من الضروري أن يكون ولي أمر الطالب المتقدم من المسجلين فعلياً في دعم التضامن والتكافل الإجتماعي.

تراوح عمر الطالب من 6 إلى 18 عام.

أن يكون الطالب من طلبة التعليم الأساسي الإبتدائي، أو المتوسط، أو الثانوي.

رابط الإستعلام عن موعد صرف الحقيبة المدرسية للعام الجديد

من خلال الخطوات التالية يمكنكم الإستعلام عن كيفية الحصول على الحقيبة المدرسية للعام الجديد 1443 هـ:

الدخول على رابط دعم الحقيبة المدرسية لعام 1443 من التضامن الإجتماعي. إدخال البيانات المطلوبة وأهمها رقم الطلب الخاص بك بالإضافة إلى رمز التحقق البشري. ثم النقر على أيقونة إستعلام. من ثم سوف تظهر لكم كافة التفاصيل حول الإستحقاق وموعد صرف الحقيبة المدرسية لمستحقي الدعم.

موعد صرف الحقيبة المدرسية للطلبة لعام 1443 هـ

كما وضحنا لكم سابقاً أن لكل طالب مستحق للدعم الإجتماعي ممن لهم أولياء أمور مسجلين فعلياً في منظومة الدعم التي تقدمها وزارة الموارد البشرية، والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية من أبناءها الأصليين وليس المقيمين الحق في التقديم على دعم الحقيبة المدرسية قبل بداية العام الدراسي الجديد، وخاصة قبل بداية الفصل الدراسي الأول منه، والموافق 21 محرم 1443 هـ من سن ستة إلى ثمانية عشر عاماً للطالب المتقدم بالطلب، والتي تصل قيمة الدعم بها إلى 1000 ريال سعودي لكل طالب متقدم للحصول على الدعم السنوي قبل الدراسة.