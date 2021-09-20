تمويل الخير للمقيمين من سامبا تعرف على مميزات التمويل وأهم الشروط المطلوبة، حيث إنه هناك العديد من أشكال التمويل المقدمة من البنوك المختلفة داخل المملكة العربية السعودية، سواء كنت مواطن سعودي أو مقيم بالممملكة، واليوم سنتحدث عن تمويل بنك سامبا للمقيمين داخل المملكة، فأصبح بإمكانك كشخص تقيم داخل المملكة العربية السعودية الحصول على تمويل شخصي يمكنك من تلبية إحتياجاتك العديدة وكذلك بدون الحاجة لوجود أي مستحقات لنهاية الخدمة، ولهذا سوف نعرض لكم تفاصيل هذا التمويل.

تمويل الخير للمقيمين من سامبا

حيث يقدم بنك سامبا تمويل شخصي للمقيمين داخل المملكة بدون الحاجة للقيام لوجود كفيل، فقط كل ماعليك هو الاتصال ببنك سامبا والحصول على الكثير من النقد مساوي لأضعاف دخلك الشهري، كما أن أهم مميزات هذا التمويل كما يلي:

يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وكذلك لا يحتاج لوجود كفيل

كما إنه يتم الحصول على الموافقة بشكل مباشر على التمويل بواسطة الهاتف

وكذلك يتم تقديمه للمقيمين ويحفظ مستحقات نهاية الخدمة والحصول على تمويل يصل إلى 750,000 ريال سعودي.

للمقيمين ولا يحفظ لمستحقات نهاية الخدمة الحصول على تمويل يصا إلي 300,000 ريال سعودي.

مدة سداد تصل إلي 60 شهرا

معدل الربح ثابت طول مدة التمويل

تأمين تكافلي مجاني حيث تسقط الأقساط في حالة الوفاة أو العجز الدائم

وسيتم الحصول على البطاقة الائتمانية لسامبا مجانا طوال مدة التمويل

التمتع بسيولة إضافية بواسطة تمويل الخير الاضافي.

أهم المستندات المطلوبة للحصول على التمويل

القيام بملئ نموذج التمويل الشخصي

إرفاق صورة إقامة سارية المفعول

إرسال تعريف من قبل جهة العمل يحتوي على مسمي الوظيفة وتاريخ البدء بالعمل وأيضا الدخل الشهري.

إرفاق خطاب من قبل صاحب العمل يوجد به الموافقة على القيام بتحويل الراتب

عنوان المقيم في البلد الأصل

أهم الشروط المطلوبة للحصول على التمويل

يشترط أن لا يقل عمر المتقدم للحصول عن على التمويل من البنك عن 21 عام

يشترط أن يكون الحد الأدني للدخل الشهري للمقيم هو 2500 ريال

أن لاتقل مدة خدمة الموظف المتقدم للحصول على التمويل في جهة العمل عن عام، تعرف أيضا على التمويل الشخصي للمتقاعدين في السعودية

خطوات الحصول على تمويل الخير من سامبا

أولا يجب الدخول على الموقع الرسمي الخاص ببنك سامبا

ثم بعد ذلك يتم الدخول بشكل مباشر على صفحة تحتوي على نموذج مقدم من قبل البنك، وهذا النموذج عبارة عن استمارة لطلب تمويل الخير من قبل البنك

ويحتوي هذا النموذج على مجموعة من البيانات التي يجب عليك القيام بإذخالها والتأكد من كونها صحيحة

ثم بعد ذلك القيام بالضغط على تأكيد وبعدها الضغط على إرسال الطلب إلي البنك.

أهم الأعمال التي يقدمها بنك سامبا

حيث إنه لا تقتصر أعمال بنك سامبا المصرفية على تقديمه بهذا القرض الهام للمقيمين فقط. ولكن يتميز مصرف سامبا بتقديمه للعديد من مختلف الأعمال المصرفية الأخرى. كما يمكننا ذكر أهم الأعمال المصرفية التي يقدمها سامبا كما يلي: