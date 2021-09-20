التمويل الشخصي بدون فوائد من بنك سامبا شروط وخطوات التقديم من الموقع الرسمي “samba.com”

يستطيع الآن جميع المقيمين في المملكة العربية السعودية وبالأخص العاملين في القطاعين العام والخاص التسجيل في التمويل الشخصي بدون رهن عقاري أو كفالة، يقدم بنك سامبا مجموعة من الحلول التمويلية التي تسهل على جميع العملاء، وجميع هذه التمويلات يتم تطبيقها ضمن التعاليم الدينية والإسلامية، كما أن الحكومة السعودية اقرت على أحكام قانون هيئة الرقابة الشرعية المعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي لمزاولة الأنشطة التمويلية المختلفة سواء كانت قروض شخصية أو عقارية، ولها أهمية كبيرة مثل الخدمات الإلكترونية وتقديم حساب الخير وأيضًا حساب بيت الخير والتمويل الخيري بدون فوائد، ومن بينها بنك سامبا هو أحد البنوك القليلة التي تقدم منتجات خيرية بدون تكاليف مؤجلة.

شروط بنك سامبا للتمويل الشخصي 1443 بالسعودية

أطلق بنك سامبا مبادرة التمويل الشخصي خاصة بعد الاتفاف مع البنك الأهلي، وذلك بهدف أن تكون مجموعة سامبا أكبر المؤسسات البنكية في المملكة العربية السعودية لتقديم كافة الخدمات المتنوعة وايضًا العديد من القروض دون هامش أرباح، وسنقدم لكم شروط التسجيل في قروض بنك سامبا وهي:

أن يكون المتقدم إلى القرض سعودي الجنسية.

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام لعمال القطاع العام، أما القطاع الخاص لا يقل عن 21 عام.

أن لا يقل الدخل الشهري لعامل القطاع العام عن 2500 ريال سعودي، والعامل في القطاع الخاص عن 3500 ريال سعودي.

أما بالنسبة للمتقاعدين يشترط عدم اشتراكهم في برامج الدعم التأمينات الاجتماعية.

الحد الأدنى للدخل الشهري للمتقاعدين 2000 ريال سعودي.

أهم مزايا بنك سامبا للتمويل الشخصي 1443

يعتبر بنك سامبا من أكبر المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية، كما انه أستطاع الحصول على العديد من الجوائز التي تؤكد على نجاح البنك داخل المملكة العربية السعودية، ولهذا سوف نعرض لكم مزايا بنك سامبا في التمويل الشخصي والقروض وهي: