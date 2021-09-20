نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الشخصي بدون فوائد من بنك سامبا شروط وخطوات التقديم من الموقع الرسمي “samba.com” في المقال التالي
يستطيع الآن جميع المقيمين في المملكة العربية السعودية وبالأخص العاملين في القطاعين العام والخاص التسجيل في التمويل الشخصي بدون رهن عقاري أو كفالة، يقدم بنك سامبا مجموعة من الحلول التمويلية التي تسهل على جميع العملاء، وجميع هذه التمويلات يتم تطبيقها ضمن التعاليم الدينية والإسلامية، كما أن الحكومة السعودية اقرت على أحكام قانون هيئة الرقابة الشرعية المعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي لمزاولة الأنشطة التمويلية المختلفة سواء كانت قروض شخصية أو عقارية، ولها أهمية كبيرة مثل الخدمات الإلكترونية وتقديم حساب الخير وأيضًا حساب بيت الخير والتمويل الخيري بدون فوائد، ومن بينها بنك سامبا هو أحد البنوك القليلة التي تقدم منتجات خيرية بدون تكاليف مؤجلة.
شروط بنك سامبا للتمويل الشخصي 1443 بالسعودية
أطلق بنك سامبا مبادرة التمويل الشخصي خاصة بعد الاتفاف مع البنك الأهلي، وذلك بهدف أن تكون مجموعة سامبا أكبر المؤسسات البنكية في المملكة العربية السعودية لتقديم كافة الخدمات المتنوعة وايضًا العديد من القروض دون هامش أرباح، وسنقدم لكم شروط التسجيل في قروض بنك سامبا وهي:
- أن يكون المتقدم إلى القرض سعودي الجنسية.
- أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام لعمال القطاع العام، أما القطاع الخاص لا يقل عن 21 عام.
- أن لا يقل الدخل الشهري لعامل القطاع العام عن 2500 ريال سعودي، والعامل في القطاع الخاص عن 3500 ريال سعودي.
- أما بالنسبة للمتقاعدين يشترط عدم اشتراكهم في برامج الدعم التأمينات الاجتماعية.
- الحد الأدنى للدخل الشهري للمتقاعدين 2000 ريال سعودي.
أهم مزايا بنك سامبا للتمويل الشخصي 1443
يعتبر بنك سامبا من أكبر المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية، كما انه أستطاع الحصول على العديد من الجوائز التي تؤكد على نجاح البنك داخل المملكة العربية السعودية، ولهذا سوف نعرض لكم مزايا بنك سامبا في التمويل الشخصي والقروض وهي:
- وتستطيع التسجيل في مبادرة التمويل الشخصي من خلال الموقع الرسمي لبنك سامبا الإلكتروني.
- إتاحة الفرصة للحصول على اعادة التمويل بعد انتهاء فترة السداد بنسبة تصل إلى 20% من قيمة القرض.
- تمويل وصول المتوفر للمواطنين الجدد إلى السعودية بقيمة تصل إلى 200 ألف ريال سعودي.
- امكانية فترة سداد القرض حتي 5 سنوات دون هامش أرباح.
- تمويل بدون كفيل ويصل مقدار التمويل إلى مليون ونصف ريال سعودي للمواطن السعودي العمل، والمتقاعد 700 ألف ريال سعودي.
- التأمين التكافلي لجميع الأسر التي لا عائل لها أو متوفي.
- يقدم البنك أيضًا بطاقات الائتمان، و بطاقات الائتمان سامبا Samba Infinite World و ايضًا بطاقة تأمين البلاتينية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التمويل الشخصي بدون فوائد من بنك سامبا شروط وخطوات التقديم من الموقع الرسمي “samba.com” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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