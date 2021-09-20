رابط التسجيل في برنامج تمهير صندوق هدف يوفر 1601 فرصة تدريبية للجنسين تعرف على الشروط

رابط التسجيل في برنامج تمهير، حيث ازداد البحث بصورة كبيرة بعد إعلان صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عن توفير عدد 1601 فرصة تدريبية للجنسين وذلك عبر برنامج تمهير، وسوف يكون ذلك بعدة مناطق بالمملكة العربية السعودية، وبرنامج تمهير هو برنامج تدريب على رأس العمل، يقوم بتدريب الخريجين من الجنسين في المؤسسات الحكومية والشركات الكبيرة المتميزة وفي القطاع الخاص، وهو برنامج يهدف إلى إكساب المتدربين المهارات والخبرات المطلوبة في سوق العمل، حتى يتم الاستفادة منهم بعد ذلك في العديد من الأعمال، وهو برنامج موجه للخريجين والخريجات الحاصلين على درجة الدبلوم أو البكالوريوس وكذلك الماجستير والدكتوراه، ولم يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل خلال الستة أشهر الأخيرة.

رابط التسجيل في برنامج تمهير

برنامج تمهير يهدف إلى خلق جيل من الشباب أصحاب المهارات والخبرات في العديد من المجالات التي يحتاجها سوق العمل، ويحصل المتدرب أثناء فترة التدريب على مكافأة شهرية، كما أنه يحصل على شهادات خبرة تساعده فيما بعد على الحصول على فرصة عمل مناسبة، ويقدم البرنامج العديد من المميزات التي سوف نذكرها فيما يلي.

مميزات برنامج تمهير

يقدم مكافأة شهرية 2000 ريال لحملة الدبلوم.

مكافأة شهرية لحملة البكالوريوس فما فوق تقدر بمبلغ 3000 ريال سعودي.

يحصل المتدرب على تغطية تأمينية أثناء فترة التدريب ضد مخاطر العمل.

يحصل المتدرب على شهادة خبرة معتمدة من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

مدة البرنامج 6 أشهر على رأس العمل ويحصل المتدرب خلال هذه المدة على مكافأة شهرية مجزية.

شروط الالتحاق ببرنامج تمهير

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس فما فوق.

ألا يكون المتقدم أو المتقدمة مسجل في التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية في أي وظيفة في الستة أشهر الماضية.

مجالات التدريب

صحية. هندسية. تقنية. إدارية. فنية. أخرى

رابط التسجيل في برنامج تمهير

التسجيل في البرنامج يكون إلكترونياً وذلك باتباع الخطوات التالية: