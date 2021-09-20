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عمر شويل - جدة إضافة الزوجة في حساب المواطن كتابع في حساب الزوج؛ حيث تزايدت التساؤلات حول موقف المرأة بعد الزواج وتحول الحالة الاجتماعية إلى متزوجة، فهل تستمر مع رب الأسرة، أم تنتقل إلى حساب الزوج ، بالإضافة إلى طريقة إضافتها في حساب الزوج عبر البوابة الإلكترونية حساب المُواطن، والاستفادة بالدعم الشهري الموجه للأسر الفقيرة والمتوسطة، والتي تزايدت عليها أعباء الحياة نتيجة الإصلاحات التي تشهدها المملكة، أملًا في تحقيق رؤية المملكة 2030، وفيما يلي توضيح لكافة التساؤلات بخصوص الزوجة وطريقة الإضافة.

إضافة الزوجة في حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن في تغريده على تويتر في حسابه الشخصي موقف الزوجة من حساب المواطن بعد الزواج، وطريقة إضافة الزوجة في حساب المواطن كأحد التابعين قائلًا؛ أنه بمجرد الزواج وتحول الحالة الاجتماعية إلى متزوجة، يجب تسجيل الزوجة في حساب الزوج في حساب المواطن؛ وذلك لأن حالة الأهلية تتحول لتابع غير مؤهل في حساب الأب، وبالتالي تسقط الأهلية، لذلك يجب تسجيلها في حساب الزوج بعد تغيير الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى متزوج، كتابع في حسابه من خلال بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

طريقة تسجيل الزوجة في حساب الزوج

أشار برنامج حساب المواطن أنه بإمكان الزوج تسجيل الزوجة في حساب المواطن كتابع من خلال الخطوات التالية، ولكن يجب تغيير الحالة الاجتماعية أولًا:

دخول البوابة الإلكترونية حساب المواطن. تسجيل بيانات الحساب الشخصي. تسجيل دخول حساب المواطن. انتقل إلى حساب المستفيد ثم بيانات الطلب. يتم النقر على البيانات العامة، ومنها بيانات التابعين. تسجيل الزوجة في حساب الزوج في حساب المواطن. يتم النقر على خيار حفظ.

كيف أضيف تابع في حساب المواطن

لكي يستطيع رب الأسرة المسجل في برنامج حساب المواطن كمستفيد أن يضيف تابع في حساب المواطن، عليه بإتباع الخطوات التالية:

دخول حساب المواطن. تسجيل بيانات الحساب الشخصي. انتقل إلى حساب المستفيد. يتم النقر على بيانات الطلب ثم البيانات العامة. انتقل إلى بيانات التابعين ثم يختار إضافة تابع في حساب المواطن. تسجيل بيانات التابع المطلوبة ثم النقر على حفظ.

في النهاية نكون تعرفنا على طريقة إضافة الزوجة في حساب المواطن كتابع عبر البوابة الإلكترونية حساب المواطن.