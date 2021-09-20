صرف إعانة حافز 1443 ورابط التسجيل فى إعانة البحث عن عمل

إعانة حافز مقدمة من المملكة العربية السعودية لمواطنيها من الشباب كمساعدة منها لهؤلاء الشباب للبحث عن عمل، فتلك الإعانة يقوم بمراعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فهي المسؤولة عن وضع الشروط الخاصة لصرف تلك الإعانة، الجدير بالذكر أيضاً ان إعانة حافز تصرف للشباب ولمدة 15 شهر تقريباً حتى يجدو فرصة عمل مناسبة لهم، فيتسائل ألاف الشباب السعوديين اليوم عن طريقة التسجيل فى إعانة حافز وشروط الحصول عليها وموعد صرفها، كل ذلك وأكثر سنقوم بتوضيحه لكم الأن.

خطوات التسجيل فى إعانة حافز للبحث عن عمل

إعانة حافز الهدف منها مساعدة شباب المملكة من الخريجيين فى البحث عن فرصة عمل مناسبة، فيتم مساعدتهم مادياً لعدة أشهر لحيين التعيين فى وظيفة مناسبة، وسنوضح لكم الأن خطوات التسجيل بشكل تفصيلي:

أولاً الدخول على الموقع الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية.

تقديم طلب إعانة.

تسجيل البيانات المطلوبة من المقدم لإعانة حافز.

وسيتم مراجعة الطلب المقدم من الجهة المختصة والرد عليه.

الآن ينتظر الموارد الرد على الطلب الذي قام بتقديمه إلكترونياً.

شروط الحصول على إعانة البحث عن عمل فى السعودية

أوضحت وزارة الموارد البشرية الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين على إعانة البحث عن عمل، وهي:

أن يكون سعودي الجنسية. عدم مغادرة المملكة عدة أشهر متتالية. ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عام، وألا يتجاوز عن 40 عام. لا يمتلك معاش تقاعدي. ليس لديه أي نشاط تجاري. لا يمتلك وظيفة فى القطاع الحكومي أو الخاص. ألا يكون قد استفادة سابقاً من إعانة البحث عن عمل. أن يكون جاد فى البحث عن فرصة عمل. ألا يكون طالب.

وأكدت وزارة الموارد البشرية أن تلك الشروط قد تم وضعها لصرف إعانة البحث عن عمل لمستحقيها.

صرف مبالغ إعانة حافز

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ألية صرف إعانة البحث عن عمل بالسعودية، وهي على نحو التالي: