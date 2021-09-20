عروض التعاونية للتأمين اليوم الوطني 91 بالسعودية أفراد وطبي بخصم 25%

عروض التعاونية للتأمين اليوم الوطني 91 ، بالمملكة العربية السعودية، تم الإعلان عن خصومات، على وثائق تأمينية هائلة للأفراد، وكذلك خصومات على وثائق التأمين الطبية، من قبل شركة التعاونية للتأمين بالسعودية، مما يتيح للعملاء خصومات تصل حتى 25%، على كافة برامج التأمين، والتي تشمل خصومات على التأمين الشامل، وخصم على تأمين سند بلس، تأمين سند ضد الغير، وتأمين موتور فليكس، كما تشمل الخصومات تأمين الأخطاء الطبية، بنسبة تصل ل15%، وكذلك تأمين على المسكن بنسبة 20%، كذلك تأمين سفر بخصم 10%، وقد أوضحت شركة التعاونية للتأمين، أن الخصومات على الوثائق التأمينية متاحة، بدءًا من يوم الأحد 19 سبتمبر 2021م، الموافق 11 صفر 1443هـ، وحتى يوم الخميس 30 سبتمبر 2021م، الموافق 23 من شهر صفر 1443هـ، وذلك احتفالًا باليوم الوطني ال 91 ، تحت شعار هي لنا دار.

عروض التعاونية للتأمين اليوم الوطني 91

إضافة لما سبق ذكره، فقد صرح الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال، بشركة التعاونية للتأمين ، ماجد أحمد البهيتي، أنه من منطلق تجديد ولاء الشركة للوطن، فقد حرصت الشركة على مشاركة، الاحتفالات باليوم الوطني السعودي ال 91، مع المجتمع السعودي بكافة أطيافه، من خلال تقديم أفضل العروض للمواطنين، وأفضل الخصومات على وثائق التأمين المتنوعة، التي تهم الأفراد، عرفانًا منها بجميل الوطن، ومشاركة بهذا اليوم العظيم، الذي تم تدشين شعار هي لنا دار، ليكون تعبير عن مشاعر المواطنين السعوديين كافة، تجاه الوطن.

أبرز عروض وخصومات الشركة التعاونية للتأمين بالسعودية 1443هـ هي لنا دار

كما سبق الذكر أن التعاونية للتأمين، دشنت خصومات متنوعة بنسبة تصل ل 25%، على وثائق التأمين، التي تهم العملاء، ونستعرضها بالترتيب التالي:

أولًا خصم 25%، على وثائق التأمين الشامل المركبات.

كذلك خصم 25%، على وثائق تأمين سند ضد الغير.

أيضًا خصم 25% على وثائق، تأمين سند بلس للمركبات.

كذلك خصم 25% على وثائق تأمين، موتر فليكس لتأمين المركبات

كما وصلت نسبة خصم 20%، على وثائق تأمين المسكن.

أيضًا عرض خصم 15%، على وثائق تأمين أخطاء المهن الطبية.

كذلك عرض خصم 10% على وثائق تأمين السفر.

في النهاية عرض خصم 10% على وثائق التأمين الطبي، برنامج عائلي.

شركة التعاونية لتأمين هي لما دار 1443هـ

في الختام قامت شركة التعاونية للتأمين بالسعودية، بمشاركة أبناء الوطن باحتفالات اليوم الوطني ال91 ، للعام 1443هـ بالمملكة العربية السعودية، عن طريق الاحتفال مع منسوبيها، من خلال تنظيم الأنشطة الداخلية، للتعبير عن مشاعرهم للوطن، كما قامت الشركة بتنظيم رحلات لزيارة المتحف الوطني، وزيارة العديد من معالم المملكة، مما يعكس الفخر والانتماء لتاريخ المملكة الوطن هي لنا دار.