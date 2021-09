نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات solutions by stc في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكد اكتتاب الأفراد بأسهم الشركة السعودية عن خدمات الإنترنت، والإتصالات solutions by stc حيث أن شركة الاتصالات بالمملكة العربية السعودية تمتلك حوالي 97% من أسهم الشركة solutions by stc وهذا قبل الطرح بشكل مباشر، ولذلك تم الإعلان على أن 100% من أسهم شركة الاتصالات السعودية قبل الطرح عبر ملكيتها لشركة الاتصالات، وهذا لكي يتم الاستثمار التجاري المحدودة، حيث أن هذا تملك نسبة تصل إلى حوالي 3% من أسهم الشركة وهذا قبل الطرح مباشرةََ، حيث أن قد يبلغ رأسمال solutions by stc حوالي 1.2 مليار ريال سعودي مخصص وهذا مدفوعاً بالكامل، ولذلك تم التأكد على أن يتوزع 120 مليون سهم عادي، بقيمة تصل إلى اسمية 10 ريالات سعودية للسهم الواحد.

ومن الجدير بالذكر أن قد يبلغ رأسمال solutions by stc حوالي 1.2 مليون ريال سعودي مخصص مدفوعاً بالكامل، حيث أن قد يتم التوزيع على 120 مليون سهم عادي قد بلغ قيمة اسمية 10 ريالات سعودية للسهم الواحد، ولذلك قد طرح شركة الاتصالات 24 مليون سهم حيث أن تمثل 20% من رأسمالها للاكتتاب العام، بسعر طرح قدره تصل إلى 151 ريال سعودي للسهم الواحد.

ومن الجدير بالذكر أن شركة solutions by stc تطرح حوالي 24 مليون سهم تمثل ما نسبته 20% من رأسمالها للاكتتاب العام بالمملكة العربية السعودية، ولذلك تم الايضاح عن سعر طرحه 151 ريال سعودي للسهم الواحد، ولذلك أكدت الشركة السعودية على أن أي جزء من متحصلات الطرح، حيث أن عدد أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد قد بلغ حوالي 2.4% مليون سهم وهذا كحد أقصى، وهذا يمثل 10%من إجمالي أسهم الطرح لشركة الاتصالات.

حيث أن قد بلغ إجمالي قيمة الطرح حوالي 3.62 مليار ريال سعودي مخصص للمستفيدين، على أن سوف يتم توزيع متحصلات الطرح المقدرة تقريباً 3.624 مليار ريال سعودي، ولذلك بعد خصم جميع المصاريف، والتكاليف المتعلقة بالطرح والقدرة بمبلغ حوالي 63.3 مليون ريال سعودي على المساهمين البائعين.

ولذلك في الفترة الأخيرة تم التأكد على أن تجاوز عدد المكتتبين الأفراد حوالي 240 ألف فرد مكتتب، حيث أن هذه الشركة لا تضمن الحد الأدنى للتخصيص، ومن المؤكد أن سوف يتم تخصيص الأسهم، بناءاً على تحديد الشركة السعودية، والمستشارون الماليون المتخصصين لذلك.