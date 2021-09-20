نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض شراء سيارة ميتسوبيشي من مصرف الراجحي بقسط شهري فقط 1064 ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرض شراء سيارة ميتسوبيشي هو أحد أهم العروض المقدمة من مصرف الراجحي بالاتفاق مع شركة العيسائي ميتسوبيشي. حيث يمكن العرض المقدم من الراجحي عملائه من الحصول علي سيارة ميتسوبيشي العملية بقسط شهري فقط (1,064) ريال سعودي وسط العديد من الامتيازات التي يمكن الحصول عليها. ويعد مصرف الراجحي هو أحد اهم البنوك بالمملكة العربية السعودية والذي يسعى دائماً لتقديم الحلول التمويلية المختلفة التي تناسب كافة العملاء من مختلف الطبقات. فقد قام مصرف الراجحي أيضاُ بتقديم عرض تمويل سيارة هيونداي بقسط شهري فقط (931) ريال سعودي. وكذلك قام بتقديم عرض شراء سيارة كيا العملية بقسط شهري فقط (1,055) ريال سعودي. وفيما يلي سيتم تناول كافة تفاصيل عرض شراء سيارة متسوبيشي من شركة العيسائي ميتسوبيشي العملية بالتنسيق مع مصرف الراجحي خلال المقال التالي.

عرض شراء سيارة متسوبيشي من مصرف الراجحي وشركة العيسائي

أعلن مصرف الراجحي وشركة العيسائي ميتسوبيشي عن عرض شراء سيارة ميتسوبيشي العملية حتي يوم 30/9/2021 للعملاء كافة سواء المحول لهم الراتب أو الغير محول لهم وفقاً للآتي:

أولا: العملاء المحول لهم الراتب علي مصرف الراجحي :



السيارة بدون دفعة مقدمة (0%).

السيارة بدون رسوم إدارية.

إجمالي عدد الأقساط الشهرية (60) شهراً.

دفعة تملك نهائية (40%).

معدل الزيادة الزيادة السنوية (7.19%).

قسط شهري منخفض جداً.

مثال توضيحي لأحد العملاء المحول لهم الراتب:

في حالة كون السيارة بقيمة (75,000) ألف ريال سعودي فتكون السيارة بدون مقدم وقسط شهري (1,064) ريال سعودي. ودفعة تملك نهائية (30,000) آلأف ريال سعودي وبمعدل زيادة سنوي (7,19%).

ثانيا: العملاء المحول لهم الراتب علي مصرف الراجحي :



السيارة بدفعة مقدمة (5%) فقط.

السيارة بدون رسوم إدارية.

إجمالي عدد الأقساط الشهرية (60) شهراً.

دفعة تملك أخيرة (40%).

معدل الزيادة الزيادة السنوية (8.68%).

قسط شهري منخفض جداً.

مثال توضيحي لأحد العملاء الغير محول لهم الراتب:

في حالة كون السيارة بقيمة (75,000) ألف ريال سعودي فتكون السيارة بمقدم (3,750) ألف ريال وقسط شهري (1,153) ريال سعودي. ودفعة تملك نهائية (22,500) آلأف ريال سعودي وبمعدل زيادة سنوي (8,68%).

كما أعلن مصرف الراجحي عن أمكانية القيام بتقديم الطلب إلكترونياً من خلال الصفحة الرسمة الإلكترونية لمصرف الراجحي أو التكرم بزيارة احد معارض شركة العيسائي للسيارات.