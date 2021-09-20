منصة مدرستي، هل تعلم أن تلك المنصة يتهاتف جميع الطلاب وأولياء الأمور داخل المملكة العربية السعودية إلى معرفة كيفية التسجيل عبرها، ولهذا قمنا في مقالنا هذا بالتعرف على الخطوات اللازمة لتسجيل طالب في منصة مدرستي.

منصة مدرستي

المنصة الأهم في عالم التعليم عبر الإنترنت هي مدرستي، فهي واحدة من أهم المنصات الإلكترونية التي قامت بإنشائها الحكونة السعودية في الآونة الأخيرة، وهي عبارة عن منصة تعليمية خاصة بالطلاب في مختلف المراحل التعليمية، والتي يمكن للطلاب من خلالها البحث عن رابط تسجيل طالب في منصة مدرستي للاستفادة من كافة الخدمات الموجودة بها.

رابط تسجيل طالب في منصة مدرستي

بعد انتشار جائحة كورونا التي استهدفت العديد من دول العالم وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وحرصًا من الحكومة السعودية على الحد من التجمع والاختلاط بين الطلاب داخل المدارس والفصول بدأ التفكير في إنشاء منصة تعليمية دراسية بعنوان منصة مدرستي، ومن أهم أهداف هذه المنصة ما يلي

التعرف على مواعيد بدء وانتهاء العام الدراسي بالإضافة إلى موعد الاختبارات الخاصة بكل مرحلة تعليمية والجداول الخاصة بها.

تلقي الطلاب مناهجهم والحصص التعليمية الخاصة بهم من المنزل دون الحاجة إلى التجمع داخل الفصول.

إتاحة إمكانية التواصل بين الطلاب والمعلمين بشكل إلكتروني للاستفسار عن كل ما يتعلق بالطلاب ومناهجهم التعليمية.

الاطلاع على خرائط المنهج الدراسي للعام الحالي وأبرز المواضيع التي تتناولها كل مادة على حدة.

تقديم مجموعة من الخدمات الخاصة بالمعلمين وكذلك أولياء الأمور.

العمل على تنمية المهارات التعليمية والفكرية للطلاب بالإضافة إلى التركيز على رفع مستوى الوعي والفكر وحتى الأخلاق لديهم.

كيفية الوصول إلى رابط تسجيل طالب في منصة مدرستي

بات العديد من الطلاب يبحثون عن كيفية الوصول إلى رابط تسجيل طالب في مدرستي. وذلك بعد تطبيق النظام الجديد، لذا يمكنهم اتباع الخطوات التالية لإتمام عملية التسجيل بنجاح