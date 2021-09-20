نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل مباشر الراجحي وفتح حساب بنك الراجحي للأفراد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل مباشر الراجحي و فتح حساب للأفراد في مصرف الراجحي من أبرز الخدمات التي يقدمها بنك الراجحي للأفراد، وذلك لتسهيل إجراء العمليات المصرفية في أي وقت ومن أي مكان؛ حيث يحرص بنك الراجحي على تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة بحيث تلبي احتياجات المستخدمين، لذلك أطلق خدمة مباشر الراجحي للأفراد والشركات، وأتاح التسجِيل فيها بكل سهولة سواء من خلال الموقع الإلكتروني بنك الراجحي أو من خلال تطبيق مباشر الراجحي.

تسجيل مباشر الراجحي

أتاح بنك الراجحي خدمة تسجيل مباشر الراجحي للأفراد، وفتح حساب الراجحي دون الحاجة للذهاب لأحد فروع بنك الراجحي في أنحاء المملكة، فقط كل ما عليك هو إدخال رقم الهاتف الجوال عبر الصراف الآلي، ومن ثم إتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى رابط مباشر الراجحي للأفراد. العمل على إدخال البيانات المطلوبة. العمل على تعبئة حقول رقم بطاقة الصراف الآلي، والرقم السري لها، ورقم الحساب. النقر على خيار دخول. العمل على تعيين اسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على التسجيل في مباشر للأفراد. القيام بإدخال كود التفعيل المرسل عبر الجوال.

بهذا تكون قد انتهت عملية التسجِيل في مباشر الراجحي للأفراد، ولكن يجب الانتباه إلى أن رقم الحساب يتكون من 15 إلى 21 رقم، ورقم السري يتكون من أربعة أرقام، والآن يمكنك الاستفادة بالخدمات الإلكترونية، وإجراء العمليات المصرفية المتاحة بشكل آمن وسريع.

فتح حساب الراجحي للأفراد

أتاح بنك الراجحي إمكانية فتح حساب مباشر للأفراد، والاستفادة بالخدمات المصرفية التي يتيحها هذا الحساب ، بما فيها تحويل الأموال، وإصدار بطاقة مدى، وفيما يلي خطوات فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد:

الولوج إلى رابط بنك الراجحي. النقر على خيار فتح حساب جاري. الإطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليهم. العمل على تسجيل البيانات الشخصية والعامة. النقر على خيار تأكيد، ثم التالي. العمل على توثيق البيانات عبر أبشر. النقر على خيار تم بعد التأكد من صحة البيانات. انتظار الموافقة على الحساب، واستقبال رسالة عبر رقم الجوال المسجل في البيانات الشخصية موفدها الذهاب لأقرب فرع للحصول على بطاقة الصراف الآلي.

في النهاية نكون قدمنا طريقة تسجيل مباشر الراجحي، فضلًا عن فتح حساب الراجحي للأفراد.