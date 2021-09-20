إثبات حضور منصة مدرستي إلكترونياً للطلاب 1443

إثبات حضور منصة مدرستي، يعتبر إثبات حضور الطلاب من الأمور الضرورية، فلذلك يحرص جميع الطلاب على إثبات الحضور والاستفادة مما تقدمة المنصة، ولذلك يجب التعرف على خطوات إثبات حضور الطلاب عبر المنصة.

إثبات حضور منصة مدرستي إلكترونياً:

تعد منصة مدرستي أحد أكبر المنصات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم بالسعودية، كما أنها تعمل على تمكين الطلاب من الاستفادة من العملية التعلمية عن بعد وتلقي المناهج الدراسية، وتوفر المنصه عدد كبير من الخدمات للطلاب وللمعلم وأيضا لولي أمر الطالب، وهذا لكي يتعرف ولي أمر الطالب على المستوى التعليمي والدرجات التي يحصل عليها إبنه، ولكن يجب في البداية أن يتم تسجيل الدخول في المنصة، كما يشترط أن يتم تسجيل الحضور والغياب كما يحدث بالفصول الدراسية داخل المدرسة.

أهمية إثبات حضور الطلاب عبر منصة مدرستي:

يمكن إثبات الحضور عبر منصة مدرستي جميع الطلاب والطالبات من مشاهدة برنامج الفصل الدراسي.

كما يساعد جميع الطلاب والطالبات على متابعة جميع الأنشطة الدراسية.

أيضا يمكن الطلاب من متابعة كافة الدروس.

كما يساعد تسجيل الحضور الطلاب على سهولة فهم واستيعاب جميع المواد الدراسية.

في النهاية يمكن لجميع الطلاب الاطلاع على كافة الاختبارات في جميع المواد الدراسية.

خطوات إثبات الحضور للطلاب:

شرط أساسي على كل طالب وطالبة أن يقوم بتسجيل الدخول عبر حساب خاص به على المنصة، وذلك من خلال إتباع عدد من الخطوات البسيطة وهي: