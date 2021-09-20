بأقل راتب أحصل على تمويل إمكان بقيمة مليون ونصف ريال

بأقل راتب شهري بالمملكة يستطيع شريحة كبيرة من العملاء طلب تمويل إمكان حيث متاح تمويل إمكان الإضافي للعاملين بالقطاع الحكومي وأيضاً العاملين بالقطاع الخاص وكذلك العملاء المتقاعدين حيث متاح لكل هولاء العملاء طلب التمويل الإضافي لدى شركة إمكان والذى ربما يصل قيمة إلى 1500000 ريال سعودي كحد أقصى ويتميز هذا التمويل بأنه مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة.

بأقل راتب شهري أحصل على تمويل إمكان الإضافي

توفر شركة إمكان للتمويل بالمملكة الكثير من العروض التمويلية الميسرة فتوفر الآن تمويل شخصي إضافي يستطيع العميل المتقدم طلب القرض الإضافي في حالة وجود قرض أيضاً قائم ويتميز التمويل الإضافي لدى إمكان

قرض شركة إمكان الإضافي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. يتميز قرض إمكان كذلك بأنه متاح لشرائح كبيرة من العملاء حيث متوفر للعميل المتقاعد وأيضاً العملاء العاملين بالقطاع الخاص وكذلك العاملين بالقطاع الحكومي بالمملكة. يتميز أيضاً تمويل إمكان الإضافي بهامش ربح تنافسي يتناسب مع ظروف العملاء المختلفة. كذلك يتميز التمويل الإضافي من إمكان بأنه لا يشترط وجود كفيل أو ضامن. التمويل الشخصي الإضافي أيضاً متوفر بفترة سداد مرنة تبدأ من 12 شهر وتصل حتى 60 شهر.

شروط تمويل إمكان الإضافي بالمملكة العربية السعودية

تمويل إمكان الإضافي متاح سواء العاملين بالقطاع الحكومي وكذلك العاملين بالقطاع الخاص والمتقاعدين أيضاً ولكن هناك شروط بسيطة وضعتها شركة إمكان لإمكانية طلب التمويل وتتمثل تلك الشروط في الآتي

يشترط أن يكون المواطن السعودي المتقاعد لديه دخل شهري لا يقل عن 1900 ريال سعودي. يشترط أيضاً أن يكون العامل بالقطاع الحكومي وكذلك العامل بالقطاع الخاص لديه راتب شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي من أجل طلب التمويل. العاملين بالقطاع الحكومي أيضاً يستطيعوا الحصول على مبلغ تمويل ربما يصل إلى مليون ونصف ريال سعودي كحد أقصى و5000 ريال سعودي كحد أدنى. أيضاً العاملين بالقطاع الخاص بالمملكة يستطيعوا الحصول على مبلغ تمويل يصل إلى مليون ونصف ريال سعودي كحد أقصى.

خطوات طلب التمويل الإضافي لدى إمكان

القرض الإضافي لدى شركة إمكان لا يحتاج إلى بذل أى جهد أو وقت فيستطيع العميل الحصول على تمويل إمكان من خلال تنزيل تطبيق شركة إمكان على الهاتف وطلب التمويل.