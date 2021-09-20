طريقة التسجيل في منصة إحسان الخيرية 1443 كمستفيد رابط الموقع

يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في منصة إحسان الخيرية كمستفيد، لمعرفة أهم الخطوات والشروط اللازمة لكي يتم من خلال رابط التسجيل منصة إحسان والتي تعد أحد أفضل المنصات الإلكترونية المختصة بتقديم العمل الخيري والتبرعات، حيث ساعدت المنصة على تسهيل وصول الدعم الخيري إلى المستفيدين بسهولة من أي مكان وفي أي وقت ممكن.

طريقة التسجيل في منصة إحسان

يمكنك التسجيل في منصة إحسان الخيرية من خلال الموقع الرسمي الخاص بالمنصة، حيث يتم تسجيل حساب جديد، ثم بعد ذلك يتم الضغط بشكل مباشر على أيقونة فرص التبرع، واختيار الفئات التي ترغب في التبرع لها، لتظهر لك قائمة تتضمن جميع بيانات الحالة و المبالغ المطلوب التبرع بها، وكل ما عليك هو إيداع المبلغ المراد التبرع به بالريال السعودي ، كما يتوجب على المتبرع أيضا إدخال كافة البيانات بشكل دقيق وصحيح.

وضع اسم المستخدم

ثم البريد الإلكتروني

ورقم الجوال

والضغط على أنا لست روبرت

ثم أيقونة إنشاء حساب جديد

خدمات منصة إحسان

تعد منصة احسان الخيرية واحدة من أفضل الوسائل الإلكترونية الحديثة السريعة التي ساعدت إلى وصول التبرعات للمستحقين في أسرع وقت ممكن، حيث لا يتطلب الأمر من المستخدمين غير إنشاء حساب وتسجيل الدخول لراغبي التبرع، يتم وفقا لعدد من الخطوات البسيطة والسهلة ليتم إرسال المبالغ بشكل تلقائي وسريع إلى منصة إحسان الخيرية، ويمكنك التبرع بالمبالغ للمشاريع الأكثر احتياجا بسهولة من خلال المنصة التي تتضمن البرامج التالية:

برنامج غراس

وبرنامج حاسبة الزكاة

وأيضاً برنامج هدية

برامج الأضاحي والصدقات

خطوات التبرع لمشاريع إحسان الخيرية

فتح الموقع الرسمي بمنصة إحسان الخيرية

ثم الضغط على أيقونة تبرع سريع

وبعد ذلك اختيار نوعية التبرع

إدخال القيمة المالية للتبرع وإضافة المبلغ المراد التبرع به

قم بالضغط على تبرع الآن بعد الانتهاء من إدخال كافة المعلومات والبيانات، ثم اختيار وسيلة الدفع المتاحة ومن ثم الضغط على إتمام عملية التبرع بنجاح.

التسجيل في منصة إحسان كمستفيد

يمكنك التسجيل في منصة إحسان والحصول عل التبرع كمستفيد ، كما يمكن للمتبرع إتمام عميات التبرع بشكل بسيط من خلال الضغط على الرابط الخاص بمنصة إحسان الخيرية وإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وبعد الانتهاء من أدجال البيانات الضغط على استكمال التسجيل.