شروط التسجيل طلب في برنامج سند للزواج 1443 وخطوات التسجيل

شروط التسجيل طلب في برنامج سند للزواج 1443للحصول على الدعم المادي والقائم على رعايته الأمير محمد بن سلمان في السعودية برنامج سند الاجتماعي والذي يهدف إلي صرف مبلغ مالي يشمل جميع الأشخاص المقبلين على الزواج، وليس لديهم المقدرة على تحمل أعباء مصروفات ونفقات الزواج كما يسعى برنامج سند إلى صرف المساعدات المالية للأكثر من فئة من المواطنين خاصة المطلقات والأرامل وغير ذلك، بالإضافة إلى أن برنامج سند برنامج حكومي اجتماعي توفره السلطات الحكومية بالتعاون والتنسيق الكامل مع العديد من الجهاد داخل المملكة لمساعده المواطنين السعوديين وعلى الأغلب منهم محدودي الدخل ومن لديهم مشاكل مادية متعثرة، ويعد هذا الدعم دعم مالي لا يرد وغير مشروط للمواطنين من خلال موقع ثقفني الإخباري سوف نستوضح لكم في هذا الحوار كل ما يدور بشكل تفصيلي حول شروط وطريقة التسجيل طلب مساعدة برنامج سند محمد بن سليمان.

شروط التسجيل في سند محمد بن سلمان 1443

قد أوضح برنامج سند محمد بن سلمان بضرورة توافر بعض من الشروط من اجل التسجيل في البرنامج وهي كما يجب:

الشرط الأول والأساسي أن يكون الزوجان سعوديا الجنسية.

ينبغي أن يكون عمر الزوج يتراوح ما بين 21 سنة إلى 40 سنة بينما يكون عمر الزوجة من 18 سنة إلى 40 سنة.

يجب اجتياز الدورة التدريبية المقدمة وهي دورة التوعية المالية وتحقق نسبة نجاح لا تقل عن 60 % فما اعلي .

يجب أن يكون أول الزواج للرجل أي تكون المرأة الأولي للرجل المتقدم للحصول على سند الزواج.

لابد أن يكون الزوجين حاصلين على شهادة الثانوية العامة.

ألا يكون مر على عقد الزواج اكثر من سنه من تاريخ التقديم لبرنامج سند.

يشترط ألا يتجاوز المهر المقدم للزوجة عن 50,000 ريال.

ألا يتجاوز دخل الزوج الشهري عن 4000 ريال.

تعطي الأولوية لأصحاب الهمم في تقديم المساعدة من الأيتام و أبناء الشهداء وأصحاب الاحتياجات الخاصة.

كيفية التسجيل في زواج سند محمد بن سلمان للزواج 1443

من الممكن لجميع المواطنين والمواطنات المقبولين على الزواج التسجيل في برنامج سند المقدم من الأمير محمد بن سلمان عبر الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج سند باتباع التعليمات الأتية من أجل التسجيل بالشكل إلكتروني.

البدء في الدخول الى موقع برنامج سند الرسمي الإلكتروني. قم بالضغط على مربع الخدمات الإلكترونية الظاهرة أمامك في الموقع. عليك اختيار أيقونة صفحة مبادرة سند الزواج من بين الخيارات المتاحة. قم بإنشاء حساب شخص في البرنامج عن طريق كتابة كافة البيانات اللازمة من أجل التسجيل. تسجيل و تأكيد رقم هاتفك المحمول الشخصي. قم بكتابة البريد الإلكتروني مع التأكيد. يجب الاطلاع علي الشروط وقراءتها والنقر فوق مربع موافق لتقديم على الدعم للمستحقين. قم بكتابة رمز التفعيل والضغط على كلمة تأكيد للتسجيل. ثم الضغط على كلمة دورة التوعية المالية في اعلي القائمة اليسرى. يجب الحضور للحصول على دوره الوعي المالي واجتيازها بمعدل لا يقل عن 60 %. الضغط فوق مربع تقديم الطلب. ادخل معلومات متعلقة بالعنوان. قم بكتابة باقي البيانات الهامة في الحقول الفارغة. ثم الضغط فوق مربع تقديم الطلب بعد التحقق من صحة جميع البيانات.

سوف يقوم الموقع بعد ذلك بإرسال رسالة للمتقدم بالتسجيل في برنامج سند والتي تؤكد قبول واعتماد الطلب.