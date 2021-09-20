نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدعم الحكومي الريفي للعاطلين 1443 شروط ميسرة والتسجيل على reef.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدعم الحكومي الريفي للعاطلين قدمته وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية بشروط بسيطة لدعم العاطلين في المملكة العربية السعودية على أن يكون التسجيل عبر منصة ريف الإلكترونية reef.gov.sa فهو يعرف بـ دعم الريف ويأتي في هذه القطاعات للمساهمة في النهوض بالمملكة العربية والسعودية والتوظيف في الوقت ذاته بالمجالات التى يحتاجها المجتمع والتى على رأسها مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي كأولوية قصوى في المملكة ضمن تحقيق رؤية السعودية 2030، لذلك نجد الكثير من أبناء المملكة يبحثون عن تفاصيل الدعم الحكومي الريفي للعاطلين والشروط المطلوبة للتسجيل على منصة ريف للاستفادة من الخدمات المقدمة والمشروعات التى يمكنهم تنفيذها.

الدعم الحكومي الريفي للعاطلين

وفرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية الدعم الحكومي الريفي للعاطلين ضمن المشروعات القومية التى تخوضها المملكة لتحقيق رؤية 2030 بما يضمن الحد من البطالة وانعاش الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع ومساعدة الأسر المنتجة في إيجاد فرص عمل مناسبة، وفق خطط مستقبلية تضمن لهم النجاح ودمجهم مع المجتمع كأفراد يستفيد منهم المجتمع السعودي.

شروط التسجيل في دعم الريف

كشفت منصة الريف الإلكترونية عن شروط تسجيل المتقدمين الأسر المنتجة، من خلال الشروط الآتية:

يكون المتقدم سعودي/ سعودية الجنسية.

لايعمل المتقدمين داخل أحد القطاعات الحكومية والخاصة.

لايقل عمره عن 22 عامًا.

يكون مشرفًا مباشرًا أو عاملًا على المهنة المرشح منها بالبرنامج.

محل إقامته داخل مكان المشروع.

لايتجاوز الراتب الخاص به عن ستة آلاف ريال سعودي.

لا تتجاوز برامج دعم الريف عن ثلاثة برامج فقط حد أقصى.

امتلاك حساب بنكي.

طريقة التسجيل في دعم الريف

يمكن التسجيل في دعم الريف للأسر المنتجة من خلال الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول على منصة ريف اختر طلب الدعم. أضف البيانات الشخصية المطلوبة. الضغط على تسجيل. إضافة الحساب المصرفي للمتقدم. اختر برنامج من الثلاثة المقدمين. أضف رمز التحقق. ترسل المنصة رمز تأكيدي. الضغط على إيقونة حفظ.

بذلك يكون اتضح كل مايخص الدعم الحكومي الريفي للعاطلين 1443 وأيضًا شروط التسجيل في برنامج دعم ريف الذي أصبح من أهم المشروعات المنتشرة في المملكة العربية السعودية لدعم عمال المهن اليدوية.