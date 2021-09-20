كم سعر ايفون 13 iPhone في السعودية؟ أحدث إصدارات آبل.. السعر حسب اللون

كم سعر ايفون 13 في السعودية من الأسئلة الشائعة بين الشباب من الجنسين في المملكة العربية السعودية لاسيما عشاق هواتف آبل الذكية، خاصة أن سعر ايفون 13 يختلف حسب الألوان والإصدارات المتاحة فهو أحداث هواتف آبل الجديدة، وتتعدد مواصفات iPhone 13 كما أنه يتصف بالعديد من المميزات ولاتعتبر عيوب آيفون 13 للكثيروة مشكلة، لذلك نجيب على تساؤل كم سعر ايفون 13iPhone في السعودية الأكثر شيوعًا في المملكة.

كم سعر ايفون 13 في السعودية

على الرغم من أن التساؤل كم سعر ايفون في السعودية هو الأبرز في عالم التكنولوجية، أن سعر ايفون 13 يختلف حسب الإصدارات واللون على النحو الاتي:

سعر ايفون 13

سعر ايفون 13 نسخة 128جيجابايت بـ3000 ريال.

سعر ايفون 13 برو بسعة 128 جيجابايت من 3750 ريال سعودى.

سعر هاتف ايفون برو ماكس نسخة 128جيجابايت 1100 ريال.

سعر هاتف iphone 13 Pro Max

يتراوح سعر آيفون 13 برو ماكس بحوالى 6000 ريال سعودي ويختلف حسب الألوان كالآتي:

ايفون 13 برو ماكس 5 جي اللون رصاصي داكن: سعره 5199 ريال سعودى، واللون أزرق سييرا سعره 5699 ريال.

سعر ايفون اللون الذهبي : 5699 ربال سعودي.

مواصفات iPhone 13 العيوب والمميزات

تتعدد مواصفات ايفون 13 أحدث إصدارات آبل لتشمل عددًا من النقاط الآتية

مزود بمعالج آبل الجديد Bionic A15. الشاشة تدعم تقنية ProMotion 8D إمكانية تغير تردد الشاشة تلقائيا حتى 120 هرتز. الكاميرا تدعم وضع التصوير السينمائي. دعم شبكات الجيل الخامس 5G. تقنية 6 Wi-Fi. مصمم بإطار الفولاذ بحواف مسطحة وشاشة مغطاة بطبقة من السيراميك للحماية من الخدوش والصدمات. سعة تخزينية 1 تيرابايت لأول مرة. الكاميرا تدعم التصوير الماكر مع دعم التقريب البصري حتى 6x. تتميز البطارية بمدة تشغيل أطول بحوالي ساعة ونصف عن هاتف أيفون 12. له 4 ألوان متنوعة تشمل الذهبي والأزرق والأسود والفضي.

مواصفات iPhone13Pro

معالج A15.

تحديث الشاشة 120 هيرتز.

ميزة ProMotion.

متوفر بحجم 6.1 و6.7 انش.

العدسات توفر خاصية التصوير الليلي.

عيوب iphone 13 Pro Max

لاتغيير في التصميم. عدم زيادة المساحة التخزينية. عدم وجود شريحة الـ eSim في بعض الدول العربية. حجم الهاتف ثقيل. لايحتوى على شاحن وسماعات أذن كعادة آبل.

بهذا نكون قد أجبنا على سؤال كم سعر ايفون 13 iPhone في السعودية أحدث إصدارات آبل؟.