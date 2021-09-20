نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدة تجديد بطاقة الهوية الوطنية وطريقة التجديد من خدمات الأحوال المدنية بنظام أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة قالت الأحوال المدنية أن مدة تجديد الهوية الوطنية أو بطاقة الأحوال يجب الالتزام بها، مؤكدة على أنه يمكن التجديد للبطاقة قبل موعد انتهاء صلاحيتها، وكل ذلك قد تم تحديد فترات السماح له وفق ما جاء في القوانين واللوائح الخاصة به، وقد كثرت تساؤلات المواطنين حول ألية التجديد خلال الفترة الماضية، وبالأخص بعد تدشين الهوية الرقمية، وتسهيل طريقة استخراجها واستخدامها عبر أجهزة الهواتف الحديثة، لتسهيل إجراءات التحقق وسرعة إتمامها دون حدوث تكدسات أو استغراق مدة زمنية كبيرة في التحقق.

مدة تجديد بطاقة الهوية الوطنية

يمكن تجديد بطاقة الهوية الوطنية قبل موعد انتهاء صلاحيتها بمدة 180 يوم، وهي الفترة التي حددها القانون، وقال الأحوال المدنية أنه لا يلزم التجديد قبل تلك المدة، بعد أن تسائل البعض حول إمكانية التجديد قبل موعد انتهاء الصلاحية بمدة 10 شهور، منوهة عن الخدمات الخاصة بها عبر نظام أبشر، ومن خلال منصته الإلكترونية يمكن تقديم طلب تجديد بطاقة الهوية بدون أن يكون هماك حاجة إلى حضور المواطن بنفسه لمكت الأحوال.

كما قالت الجوازات أنه بعد تفعيل خدمة العنوان الوطني للمستخدم، يمكنه التقديم على عدة خدمات وطلب استلام الوثائق الخاصة بها على عنوانه، عبر خدمات البريد السعودي، وتلك الخدمات مثل، تسجيل المواليد، طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج أو للأمهات.

تجديد بطاقة الهوية الوطنية

طريقة تجديد بطاقة الهوية الوطنية عن طريق نظام أبشر، لابد أن يتوفر لها حساب مستخدم على المنصة الخاصة بالنظام، وستكون الخطوات كالتالي:

الولوج إلى منصة أبشر عبر موقع وزارة الداخلية. سجل بيانات الدخول على منصة أبشر. الخدمات الإلكترونية ومنها حدمات الأحوال تجديد الهوية الوطنية.

كما يمكن استخراج الهوية الوطنية الرقمية بنفس الخطوات، بعد الدخول على أبشر، من حدمة طلب تفعيل الهوية، والحصول على نسخة على جهاز الهاتف الخاص بك.

الهوية الرقمية تعد حدمة متطورة قدمتها المديرية العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بالتعاون مع سدايا، تتيح للجهات إمكانية التحقق من شخصية حاملها بألية إلكترونية، حتى وإن لم يكن يحمل البطاقة نفسها، من خلال النسخة الموجودة على جهاز الهاتف الجوال .