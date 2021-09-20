تمويل منصة سلفة الإلكتروني بدون تحويل راتب وبدون كفيل

تمويل سلفة المقدم لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث يقدم التمويل لجميع المواطنين السعودين فقط وليس متوفر للمقيمين، والتي يقدم بدون تحويل راتب وبدون كفيل وبشروط ميسرة ومتوفره، فقد يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة عن أفضل التمويلات التي تقدم بالمملكة العربية السعودية، فقد تقوم العديد من البنوك والشركات بالمملكة العربية السعودية بتقديم افضل التمويلات الشخصية التي تتناسب مع جميع الفئات بالمملكة والمتقاعدين، وسوف نوضح اهم الشروط التي وضعتها منصة سلفة عند إعلانها للتمويل التي لا بد من جميع المواطنين السعودين الراغبين في التقديم علي التمويل الشخصي أن تتوفر لديهم وسوف نوضح الشروط الواجب توافرها عند التقديم.

تعرف علي احكام التمويل الشخصي المقدم من تمويل سلفة

وضعت منصة سلفة عدة شروط لا بد من توافرها لدي كل عميل يرغب في التقديم علي التمويل المقدم، فقد توفر منصة سلفة بقيمة تبدأ كحد ادني من التمويل 1000 ريال ويصل إلى خمسة ألاف ريال سعودي، وسوف نوضح الشروط التي لا بد من توافرها عند التقديم علي التمويل الشخصي.

يشترط أن لا يتعد عمر العميل عند التقديم علي التمويل الشخصي عن ثمانية عشر عام. يشترط أن لا يزيد عمر المتقدم عن التقديم عن 60 عام، وذلك من اجل أن يتم الموافقة علي التمويل الشخصي. الراتب الشهري للمتقدم يجب أن لا ينقص عند التقديم عن أربعة ألاف ريال سعودي. خدمة العمل يشترط أن لا تنقص عن ثلاثة اشهر وذلك من اجل أن يتم الموافقة علي التمويل. في حالة أن كان المواطن المتقدم يعمل بالقطاع الخاص، فيجب أن لا ينقص خدمة العمل عن ستة اشهر لككي يتم الموافقة علي التمويل الشخصي.

حيث يعد التمويل المقدم من منصة سلفة الالكترونية يمتلك العديد من المزايا التي يبحث عنها المواطنين عند التقديم علي التمويل الشخصي، ويعد من اهم المزايا التي تقديم انه متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية، كما يقدم التمويل بدون تحويل راتب وبهامش ربح تنافسي، فقد يمكن للعميل الحصول علي التمويل الشخصي فوري خلال دقائق بعد توافر جميع الشروط التي حددتها المنصة.