نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم منح الأراضي المجانية 1443 رابط وشروط التقديم عبر منصة سكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم منح الأراضي المجانية 1443 التي أعلنت عنها وزارة الإسكان عبر بوابة سكني، التسجيل متاح للفئات المستحقة وفقًا لضوابط وشروط التقدِيم على منح الأراضي المجانية؛ حيث أعلنت وزارة الإسكان عن توفير أراضي سكنية مدعومة في كافة أنحاء المملكة للمواطنين المستحقين الدعم السكني، ويمكن التسجيل فيها من خلال الانتقال إلى صفحة الأراضي المجانية، واختيار المخطط المناسب للمستفيد، وأهم ما يميز هذه الأراضي أنها مجانية، وأن المستفيد يحصل على تمويل ذاتي للبناء مدعوم من الجهات التي تدعمها الوزارة.

رابط تقديم منح الأراضي المجانية 1443

أتاحت وزارة الإسكان للمواطنين السعوديين الذين تنطبق عليهم شروط تقديم منح الأراضي المجانية 1443، التسجيل في الأراضي المجانية عبر بوابة سكني، وهي خدمة إلكترونية توفرها وزارة الإسكان للمستفيدين، من خلال تسجيل دخول منصة سكني، وتقديم طلب الحصول على مخطط سكني يتناسب مع احتياجات وظروف المستفيد، ثم يقوم المستفيد بمتابعة الحجز والاستعلام عنه من خلال صفحة الأراضي المجانية وزارة الإسكان.

طريقة التقدِيم على الأراضي المجانية

نقدم لكم فيما يلي طريقة التسجيل في منح الأراضي المجانية التي تقدمها وزارة الإسكان للأسر السعودية المستحقة، كالتالي:

تسجيل دخول بوابة سكني. تسجيل بيانات المستخدم من اسم المستخدم وكلمة المرور. إدخال رمز التحقق والنقر على التحقق البشري. الانتقال إلى خدمة التقدِيم على منح الأراضي المجانية. الإطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها. التحقق من أهلية المستفيد للحصول على منح الأراضي السكنية. تعبئة بيانات طلب الحصول على منح الأراضي. تقديم إجابة دقيقة على الأسئلة المطروحة.

بهذا الشكل تكون انتهت عملية التسجيل في منح الأراضي المجانية، وسوف تصل رسالة للمتقدم تفيد بنجاح عملية التسجيل، وعليه اختيار المخطط السكني المناسب، أو تظهر رسالة بعدم الاستحقاق نتيجة عدم تطابق شروط الأراضي المجانية.

شروط منح الأراضي المجانية 1443

حددت وزارة الإسكان شروط التقديم في منح الأراضي المجانية، وبالتالي يجب الإطلاع عليها قبل البدء في التسجيل؛ لأن عدم تطابق الشروط يترتب عليه عدم استحقاق الدعم السكني، أبرزها:

الجنسية السعودية للأسر المتقدمة.

الإقامة الدائمة داخل الأراضي السعودية.

السكن غير متوفر في خلال الخمس سنوات السابقة على التقديم.

العمر لا يقل عن 25 عام، ولكن مع استثناء الأرملة والمطلقة، والأخوة الذين توفي عنهم الوالدين، والمرأة غير السعودية التي تعول أبناءها.

الشروط يجب أن تكون متطابقة منذ التقديم وحتى يتم تخصيص الأراضي المجانية.

عدم الاستفادة من الدعم السكني أو الحكومي أو الخاص من قبل.

في النهاية نكون قدمنا طريقة تقديم منح الأراضي المجانية 1443 عبر منصة سكني وفقًا لشروط التقديم.