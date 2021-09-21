وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 1443 خطوات التقديم عليها

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عمر شويل - جدة وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، يستمر البحث في المملكة العربية السعودي عن الخطوات الصحيحة للتقديم في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر البوابة الالكترونية الرسمية، حيت تم الإعلان عن المناصب الشاغرة لدى هيئة الزكاة لكل المتخرجين والمتخرجات الحاملين لشهادة البكالوريوس والماجستير في مختلف التخصصات وذلك من اجل الحصول على فرصة عمل في المقر الرئيسي الخاصة بهيئة للزكاة والذي يقع في مدينة الرياض. ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف على كافة خطوات التسجيل قي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توظيف.

وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن كافة الوظائف الشاغرة التي يمكن لكل شاب عاطل عن العمل من أصحاب الشاهدات التسجيل فيها وتحقيق فرصة العمل داخل المقر الرئيسي للهيئة وقد نشرت هيئة الزكاة الوظائف المتاحة وفق المسميات الآتية:

من ضمن اهم التخصصات المدرجة على قائمة الوظائف الشاغرة مسؤول تخطيط رأس المال البشري والتطوير التنظيمي. كذلك المسؤول عن مختلف أعمال وبرامج رأس المال البشري في الشركة. وظيفة شاغرة لكل متخرج يحمل مؤهل يسمح له بالعمل كمسؤول التقارير الاقتصادية. منصب شاغرة للعمل كمسؤول مركز رعاية الموظفين. مسؤول المشاركة والثقافة.

شروط التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة

وضعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك العديد من الشروط التي يجب ان تتوفر في كل شاب حاملي للشهادة بكالوريوس او شهادة الماجستير يريد التقديم على الوظائف الشاغرة التي تم الإعلان عنها اليوم 21 من شهر سبتمبر الجاري ومن بين هذه الشروط:

الجنسية السعودية

الحصول على شهادة بكالوريوس او الماجستير

الحد الأدنى للمؤهل التعليمي يكون مقبول.

الخبرة في شغل الوظيفة المتاحة.

يجب ان يكون المتقدم على دراية تامة بمجال الحاسب الآلي.

سهولة العمل على تطبيقات المايكروسوفت

اتقان اللغة الإنجليزية

التقديم على هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توظيف

علاوة على ذلك ازداد اليوم بشكل كبير البحث عبر محرك بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي على طريقة التقديم على المناصب الشاغرة للتوظيف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وهو ما سنتعرف عليه من خلال الخطوات التالية الموضحة ادناه: