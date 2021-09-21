نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على قرض الأسرة لربات البيوت في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على قرض الأسرة لربات البيوت قد أعلن عنها بنك التنمية الاجتماعية، وذلك حتى يحصل عليها ربات البيوت. حيث يقدم البنك الكثير من القروض والمساعدات للسيدات حيث يمكنهم مواكبة ظروف الحياة، من مستلزمات مادية وغيرها.

شروط الحصول على قرض الأسرة لربات البيوت

هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في قرض الأسرة لسيدات البيوت، ومن بينها:

أن يكون عمر المتقدمة للحصول على القرض لا يقل عن 25 عام، ولا يزيد عن 55 عام.

بالإضافة إلى أن تحضر السيدة صورة ضوئية من بطاقة الهوية، أو من جواز سفر ساري.

كما ينبغي الحصول على صورة من تصريح من وزارة الداخلية، مع وجود تصريح الكفيل لها.

بالإضافة إلى صورة من راتب الكفيل موثقة من جهة العمل التي يعمل بها الكفيل.

يجب وجود مستند إثبات أصل الأيبان للعميل.

في حالة كانت السيدة لديها أولاد، ينبغي أن يكون هناك مستند رسمي يوضح عدد الأطفال وأعمارهم.

بالإضافة إلى وجود صك الإعالة من بنك التنمية الاجتماعية.

تمويل بنك التنمية للسيدات في السعودية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية دعم للمرأة من خلال تقديم مبلغ خاص بها، وذلك لربات البيوت لمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة. ويتم سداد هذا القرض على دفعات شهرية بدون فوائد، حيث تتمكن السيدة العاملة في القطاع الخاص، أو المتقاعدين بعد سن المعاش.

والجدير بالذكر، أن يتم سداد هذا القرض على 60 شهر، ولابد أن يتم تقديم الكفيل بالنسبة للسيدات غير السعوديات والتي لا يعملن في أي من القطاعات. كما لابد من تقديم صورة من التقاعد الرسمي في المنشأة التي تعمل بها السيدة العاملة.

الاستعلام عن قرض ربات البيوت

بعد التعرف على شروط الحصول على قرض الأسرة لربات البيوت، يمكن التعرف على طريقة الاستعلام عن أحقية القرض من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية.

بعد ذلك، يتم الدخول من خلال كتابة الاسم وكلمة المرور.

يتم الضغط على زر “الاستعلام عن قرض الأسرة”.

بعد ذلك، يتم تعبئة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

وفي النهاية، يتم الضغط على “استعلام”، حيث تظهر أحقية المرأة في الحصول على القرض.

وفي حالة أحقيتها، يتم التقديم على طلب الحصول على القرض، بالإضافة إلى متابعة الحساب وتقديم الأوراق اللازمة عند القبول.