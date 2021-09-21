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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في نظام ساند 2021 و شروطه حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية طريقة وشروط الحصول على دعم ساند للعاطلين عن العمل، وقد قامت التأمينات الاجتماعية بالتوضيح من خلال حسابها الرسمي على موقع توتير أن نسبة الاشتراك في دعم ساند هي 1% من الأجر المسجل، ويعد نظام ساند من الأنظمة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المملكة العربية السعودية، ويعمل نظام ساند على توفير حياة كريمة للمواطنين السعوديين الذين تعطل عنهم العمل بشكل مفاجئ، كما أوضحت التأمينات الاجتماعية أنه يحصل للعاطل من دعم ساند على60% من أجره لمدة 3 أشهر بحد أقصى 9 ألاف ريال سعودي و50% لمدة 9 أشهر بحد أقصى 7500 ريال سعودي.

خطوات التسجيل في نظام ساند 2021

لتسجيل في نظام ساند هناك مجموعة من الخطوات الواجب اتباعها، وذلك حتي يتمكن جميع الموظفين من الحصول علي قيمة الراتب الخاصة بالموظفين والعاملين فيها لفقدان مصدر دخلهم المُترتب على هذا العمل، ومن ضمن هذه الخطوات ما يلي:

أن يقوم المتقدم بالدخول إلى الموقع الرئيسي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. على المتقدم الكتابة في الخانات الفارغة الاسم و رقم المرور. قم بالنقر على أيقونة الدخول. سيظهر للمتقدم صفحة تسجيل الدخول على حسابك في التأمينات أونلاين. عليك باختيار من قائمة الخدمات الرئيسية خدمة تقديم طلب استحقاق بنظام ساند. عليك بالنقر على طلب ساند. أن يقوم المتقدم في نظام ساند بكتابة رقم الحساب البنكي الخاص به. قم بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة، ثم بعد ذلك ادخل رمز التحقق المرسل. عليك بالنقر علي زر تأكيد وبذلك تتم عملية التسجيل بنجاح. و أخيرا سوف يصل للمتقدم رسالة بها إذا كان تم قبوله أم لا.

شروط الاشتراك في نظام ساند 2021

يحق للمشترك في ساند الحصول على الدعم في حال توافرت فيه الشروط التي وضعتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وفيما يلي الشروط:

يشترط أن يكون عمر المتقدم بطلب الدعم لا يتجاوز 60 عاما. يشترط أن يكون المستفيد من دعم ساند قادر على العمل. على المشترك الالتزام بالتدريبات التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. أن يكون المستفيد من دعم ساند سعودي الجنسية. يجب أن يكون المستفيد عمل مدة لا تقل عن 12 شهر خلال الستة والثلاثين شهر التي تسبق تقدمه للمرة الأولى للحصول على الدعم.

ماهو نظام ساند

نظام ساند، هو عبارة عن نظام أتاحته مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بعد أن تمت إجازته من قبل الجهات التشريعية بالمملكة، وذلك بهدف تقديم يد العون والمساعدة للمواطنين العاطلين عن العمل أو المفصولين من العمل، ويتم ذلك عن طريق صرف جزء من مرتب المواطن عن انقطاعه عن العمل، حيث تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بصرف نسبة قدرها 60% من راتب المواطن، أي يحصل المواطن على 200 ريال سعودي كحد أدنى و9000 ريال سعودي كحد أقصي شهرياً، وذلك فقط عند الالتحاق بنظام ساند وتوافر شروطه في المواطن المتقدم.

والجدير بالذكر أن الحكومة السعودية سعت لتحقيق العيشية الكريمة لرعاياها وذلك عن طريق نظام ساند، وكما يمكن أيضا تعرف على شروط الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) و مزاياها لكل المواطنين في المملكة العربية السعودية.