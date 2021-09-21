حل مشكلة منصة مدرستي تسجيل الخروج ١٤٤٣

منصة مدرستي تسجيل الخروج من المشكلات التي قد واجهت عدد كبير من الطلاب والطالبات والمعلمين وجميع مستخدمي منصة مدرستي ، حيث يتم تسجيل الخروج من المنصة بشكل تلقائي وبالتالي ، لا يتمكن المستخدم من الحصول على خِدْمَات المنصة ، ولذلك فإن السطور التالية سوف توضح كيفية حل هذه المشكلة بالتفصيل.

منصة مدرستي الصفحه الرئيسيه

إن منصة مدرستي تعد طفرة رقمية غير مسبوقة في مجال التعليم وخصوصا آليات التعليم عن بعد داخل المملكة العربية السُّعُودية ، حيث إن هذه المنصة قد ساعدت على استئناف التعليم في العام الماضي في ظل انتشار الوباء دون توقف أو تأجيل ، حيث أنها عبارة عن مدرسة افتراضية متكاملة الأركان يمكن من خلالها التواصل مع المعلمين والاستماع إلى الشرح داخل غرف مخصصة لذلك وحل الواجبات ورفعها على المنصة وأداء الاختبارات أيضا ولكنها تكون عبر الحصول الافتراضي أون لاين وليس الحضور المادي كما هو الحال في المدارس العادية.

حل مشكلة منصة مدرستي تسجيل الخروج

هي لا تقل أهمية عن مشكلة اسم المستخدم غير صحيح في منصة مدرستي وغيرها من المشكلات الأخرى، ولكن في البداية لا بد أن يلتزم الطالب بالموعد المحدد الخاص بالدخول إلى المنصة لكي لا يكون هناك ضغط زائد على تحميل المنصة ، وفي حالة وجود المشكلة في أثناء الدخول في الأوقات المخصصة للطالب ، فإنه يمكن اتباع الخطوات التالية لحل المشكلة:

الذَّهاب الى متصفح الويب المثبت على الجهاز.

الضغط على إعدادات وأدوات المتصفح وهي عبارة عن أيقونة مكونة من ثلاثة خطوط متوازية بشكل افقي أسفل بعضها البعض.

بعد ذلك يتم النقر على المحفوظات أو سجل التصفح History.

بعد ذلك يحب حذف هذا السجل كاملا من المتصفح ويمكن تحديد مدة الحذف مثل حذف محفوظات آخر أسبوع أو آخر شهر فقط حسب رغبة المستخدم ، ولكن يفضل هنا لحل مشكلة تسجيل الخروج من منصة مدرستي أن يتم حذف السجل كاملا.

بعد حذف السجل ؛ يجب هنا عمل إعادة تشغيل Restart للمتصفح.

ثم الدخول إلى رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب سواء مايكروسوفت للطلاب والمعلمين أو حساب نظام نور لولي الأمر

وبذلك سوف يتخلص الطالب تماما من مشكلة مَنصة مدرستي تسْجيل الخروج التلقائي.

رقم الدعم الفني منصة مدرستي

رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي هو ٣٢٠٠٣٣٩٨٨ ؛ حيث إنه في حالة لم تفلح الطريقة السابقة في حل المشكلة الخاصة بتسجيل الخروج التلقائي من حساب منصة مدرستي بدون سبب ؛ فإنه يمكن التواصل مع الدعم الفني الخاص بمنصة مدرستي وذلك عبر الرَّقْم المجاني الموحد الذي يعمل طوال أيام الأسبوع وفي مواعيد العمل الرسمية أيضًا، وهو : 320033988