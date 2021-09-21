استعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية 1443 عبر وزارة العدل

يكُثر البحث عن كيفية استعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية من جانب الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية على محرك البحث “جوجل”، وتقدم وزارة العدل السعودية هذة الخدمة الإلكترونية إلى كل المواطنين الذين قد خالفوا تنفيذ التزامات المملكة حتى تضمن تنفيذ المخالفين لهذه الإلتزامات، ومن الجدير بالذكر أن عقوبة إيقاف الخدمات تُطبق على المواطنين الذين خالفوا الإلتزامات القانونية التي فرضتها المملكة، ونحن في موقعنا نهتم بالكتابة عن كافة الخدمات السعودية التي لها أهمية لدى المواطنين ولذلك نتطرق معكم اليوم عبر موقعنا “ثقفني” إلى توضيح كيفية الإستعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية كما كتبنا لكم في مقال سابق عن كيفية الإستعلام عن طلب تنفيذ برقم الطلب، فإلى نص المقال.

استعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية

يستطيع أي مواطن سعودي معرفة ما إذا كان خاضع لقرار إيقاف الخدمات أم لا من خلال زيارة موقع وزارة العدل السعودية واتباع كافة الخطوات التالية:

أولاً يلزم على المواطن الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً قم بتحديد نوع الهوية الوطنية الخاصة بك.

ثالثاً قم بإدخال تاريخ ميلادك ثم اكتب كود التوثيق.

رابعاً انقر على “التالي”.

خامساً اختر خدمة الإستعلام عن إيقاف الخدمات.

سادساً انتظر ثواني معدودة حتى تقوم الصفحة بالتحميل وسيظهر لك قرار الإيقاف أو لا يظهر.

استعلام عن ايقاف خدمات برقم السجل المدني

نوضح لكم طريقة أخرى للإستعلام عن إيقاف الخدمات بإستخدام رقم السجل المدني كما وضحنا لكم كيفية وخطوات الإستعلام برقم الهوية الوطنية فقط اتبع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى قم بالولوج إلى بوابة منصة أبشر الإلكترونية .

. ثانياً اختر أبشر أفراد.

ثم قم بتسجيل الدخول بكتابة الإسم وكلمة المرور ثم ادخل رمز التحقق.

وبعد ذلك ابحث بين الخدمات الإلكترونية المقدمة عن خدمة الإستعلام عن التعاميم.

ويعقب ذلك إدخال جميع البيانات المطلوبة عنك وأبرزها رقم السجل المدني وتاريخ ميلادك.

والآن قم بالتأكيد على صحة بياناتك التي قمت بإدخالها ثم انقر على استمرار.

وأخيراً ستظهر لك كافة البيانات عن إيقاف الخدمات أو لا.

خدمات ناجز

أتاحت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية خدماتها للمواطنين بشكل إلكتروني بسيط عبر بوابتها ناجز، وتقدم بوابة ناجز العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين مثل الخدمات القضائية وخدمات التقاضي عن بعد إلكترونياً إلى جانب كل خدمات وزارة العدل بغرض التسهيل على المواطنين والحفاظ على وقتهم، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تسعى إلى تحقيق رؤية السعودية 2030م والتي تهدف من خلالها إلى تطوير التحول الرقمي في كافة مؤسسات المملكة.