نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط هافال H9 موديل 2022 أقل من 1000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ اقتحامها الأسواق الأوروبية في 2019 أصبحت هافال H9 واحدة من السيارات الصينية ذات الدفع الرباعي المنافس الأقوى لسيارة تويوتا لاند كروزر اليابانية العريقة ومن بعد ذلك دخلت الأسواق العربية بشكل عام والسعودية بشكل خاص حيث هناك حالة من الهوس بسيارات الدفع الرباعي التي تناسب الطرق الوعرة وتلبي احتياجات الشباب في المناورة على الطرق السريعة وهي التاسعة في سلسلة هافال اتش التي بدأت عام 2013 للمرة الأولى لتصبح بعد ذلك واحدة من أكثر السيارات الصينية مبيعًا.

مواصفات هافال H9 موديل 2022

وتأتي السيارة هافال اتش 9 ، مع محرك بنزين تيربو بسعة 2.0 لتر مزود بـ16 صمامًا بقدرة حصانية تبلغ 156 حصانًا وبعزم دوران أقصى يصل إلى 385 نيوتن في المتر فيما يصل معدل استهلاك الوقود إلى 11.4 لتر لكل كلم مع ناقل حركة اوتوماتيك 8 سرعات مع نمط قيادة رباعي عادي ورياضي والقيادة على الرمال والطين.

كما تأتي السيارة مع نظام تعليق أمامي منفصل مزدوج ونظام تعليق خلفي متصل وفتحة سقف مع خاصة المساج في المقاعد الأمامية وتسخين وتبريد المقاعد الأمامية فيما يتم تسخين المقاعد الخلفية فقط مع وسائد هواء أمامية وجانبية وكاميرا للرؤية الخلفية ونظام المساعدة في ثبات السيارة.

وتأتي السيارة كذلك مع نظام الفرامل المانعة للانغلاق ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل مع نظام المساعدة للانطلاق على المنحدرات ونظام الحد من مغادرة الطريق وغيرها من وسائل الأمان التي توفر تجربة مميزة من القيادة بغض النظر عن نوع الطريق الذي تمشي عليه السيارة.

سعر هافال اتش 9 موديل 2022

يبلغ سعر هافال اتش 9 في السعودية حوالي 113ألف ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة ويصل هذا السعر إلى 129 ألف ريال بعد إضافة قيمة الضريبة المضافة بنسبة 15 % من الثمن عند الشراء النقدي كما يوفر وكيل هافال في السعودية مع صيانة مجانية سنة أو 30 الف كلم لدى الوكيل، وعازل حراري بضمان 10 سنوات مجاناً مع خصم 30% على باقي الخدمات.

سعر تقسيط هافال اتش 9 موديل 2022

يمكن تقسيط هافال اتش 9 بقسط أقل من 1000 ريال شهريًا على مدى 60 شهرًا على أن يتم سداد 40 % من الثمن كدفعة أخيرة.