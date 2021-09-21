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عمر شويل - جدة كم باقي على فيفا 22 العد التنازلي يعتبر من الأسئلة التي يطرحها الكثير من عشاق كرة القدم لأن هذه اللعبة من الألعاب الإلكترونية المشهورة على المستوى العالمي، والتي حظت باهتمام الكثير من الأفراد واللاعبين في كافة مناطق العالم مما يجعلهم يرتبطون باللعبة بشكل أقوى وينتظرون إصدار النسخة الجديدة من هذه اللعبة.

موعد نزول فيفا 22

يعتبر موعد نزول فيفا 22 اللعبة الشهيرة من الألعاب الإلكترونية سوف يكون في بداية شهر أكتوبر لعام 2021 .

فهذا الموعد أعلنت عنه الشركة المنتجة لهذه اللعبة منذ فترة قليلة جدًا، ولكنه يعتبر الموعد السنوي الذي يعتاد فيه مصمم اللعبة أن يتم انزلها إلى جميع مناطق العالم.

حيث إنها تعتبر الموسم الجديد من هذه اللعبة لأن الموسم الأخير الأسبوع الأخير يكون في نهاية شهر سبتمبر، وكان الكثير من عشاق هذه اللعبة قلقون بسبب ظروف كرونا التي من الممكن أن تؤجل نزول هذه اللعبة، ولكن سوف يتم إنزالها قريبًا، ويكون النجم الذي يوضع على الغلاف هو النجم كيليان مبابي لاعب النادي الفرنسي.

كم باقي على فيفا 22 العد التنازلي

محبي وعشاق فيفا على المستوى العالمي ينتظرون العد التنازلي ودائمًا يطلعون عليه كلما يقترب شهر أكتوبر، لأن هذا الموعد من المواعيد المميزة لديهم.

فهم دائمًا ينتظرون ما يتم تغيير في اللعبة من التجديد والتحديث إلى الأفضل حتى يتمكنوا من اللعب بلعبة تمنحهم متعة وأثارة وتحديات لا مثيل لها خلال اللعب، والمدة المتبقية على نزول فيفا 22 هي 15 ساعة و9 أيام.

الطلب المبكر فيفا 22

الموقع الرسمي لهذه اللعبة أتاح إلى عشاقها إمكانية طلب اللعبة بشكل مبكر حتى يحصلوا عليها، وهذا الأمر يتيح لهم أن يقوم بعملية الحجز للحصول على اللعبة في وقت مبكر عن الموعد المحدد.

والمعروف نزولها في الأفراد الذين قاموا بعملية الحجز في يوم 27/9 سوف يحصلون على اللعبة بشكل مبكر بالإضافة إلى العديد من الهدايا، والمزايا المتنوعة التي تتوفر في النسخة التي يحصلون عليها.

في ختام هذا الموضوع نكون قد تعرفنا على كم باقي على فيفا 22 العد التنازلي، وتناولنا الكثير من المعلومات حول نزول هذه اللعبة، والموعد المحدد لها والهدايا التي يحصل عليها من قام بالحجز المبكر للعبة.