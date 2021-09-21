طريقة التسجيل في منصة مدرستي العودة إلى المدارس 1433 منصة مدرستي العودة إلى المدارس يتوفر على منصة مدرستي التعليمية العديد من الخدمات الهامة والتي تساعد الجميع في معرفة شكل الدراسة والنظام التعليمي الإلكتروني الذي تم اعتماده لجميع المراحل الدراسية في نظام التعليم داخل المملكة السعودية والذي بدأ تطبيقه من العام الدراسي 1443 وبالتالي تهتم وزارة التعليم بالمملكة إلى تطوير المنصة التعليمية، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على طريقة التسجيل في منصة مدرستي العودة إلى المدارس.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي

يمكن للجميع تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي من خلال بعض الخطوات البسيطة ويتم استخدامها من قبل المقيمين المواطنين داخل المملكة السعودية للاستفادة من الخدمات التعليمية المقدمة وبالتالي يمكن إنشاء حساب من خلال اتباع الخطوات التالية،

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية ثم الضغط على قسم العودة للمدارس سوف تجدها أمامك في الصفحة الرئيسية.

بعد ذلك تقوم بالضغط على تسجيل جديد وتضيف رقم هوية المواطن أو رقم الإقامة الخاص بالمقيم.

بعد ذلك تقوم بإضافة رقم الجوال في الحقل المكان المخصص له والتحقق من المستخدم ثم الضغط على خيار التحقق بعد ذلك تقوم بإضافة البيانات المطلوبة والضغط على تأكيد الحساب بعد ذلك تسجل الدخول إلى حساب المستخدم على منصة العودة للمدارس.

منصة مدرستي العودة إلى المدارس

قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية بإطلاق منصة مدرستي لكي تتمكن من إدارة المنصة التعليمية للتعليم عن بعد وبالتالي يتوفر عليها الكثير من الأدوات الهامة التي تساعد على توصيل المعلومة بشكل صحيح الطالب أو الطالبة، بجانب الحصول على جميع المناهج والمقررات المفروض على جميع الطلاب في كافة المراحل التعليمية، بالإضافة إلى معرفة استخدام المهارات الرقمية والقيم والمعايير وبالتالي يمكنك من خلال هذه المنصة تقديم الدعم من خلال الفصول الافتراضية في التفاعل بين الطالب والمعلم.