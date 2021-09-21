نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تأشيرة برقم الهوية السعودية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف عن طريقة استعلام عن تأشيرة برقم الهوية السعودية من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية على محرك البحث “جوجل”، وتُعد هذه الخدمة المقدمة من وزارة الداخلية السعودية أحد أكثر الخدمات التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين والوافدين إلى المملكة السعودية، وقد قدمت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية هذه الخدمة بشكل إلكتروني بسيط يُتيح للمواطنين الإستعلام عن هذه الخدمة بسهولة على الموقع الرسمي لها، ونحن نهتم في موقعنا بتوضيح كل الخدمات التي تقدمها منصة أبشر وقد وضحنا الكثير منها بالفعل، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” كيفية الإستعلام عن تأشيرة برقم الهوية كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن تأشيرة برقم الصادر، فإلى نص المقال.

استعلام عن تأشيرة برقم الهوية

نوضح لكم طريقة الإستعلام عن التأشيرة بإستخدام رقم الهوية من خلال خطوات بسيطة نوضحها لكم كالتالي:

أولاً عليك بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً سجل الدخول إلى الموقع بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثالثاً اختر قائمة الإستعلامات الإلكترونية ثم اختر منها الإستعلام عن تأشيرة.

رابعاً اكتب رقم الهوية الخاصة بك.

خامساً انقر على زر عرض لتظهر لك تفاصيل التأشيرة.

استعلام عن تأشيرة برقم الجواز

نوضح لكم في مقالنا أكثر من طريقة إلكترونية للإستعلام عن تأشيرة حيث وضحنا لكم بالأعلى طريقة الإستعلام عن تأشيرتكم عن طريق استخدام رقم الهوية، ويُمكنكم الإستعلام عنها بإستخدام رقم الجواز فقط قم بالدخول إلى موقع منصة خدمات التأشيرات واضغط على خدمة الإستعلام عن التأشيرة، وبعد ذلك قم بإتباع كافة الخطوات اللازمة التي قد وضحناها في مقال مُفصل بعنوان كيفية الإستعلام عن تأشيرة برقم الجواز.

طريقة طباعة التأشيرة

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تطوير التحول الرقمي والإعتماد على التقنية الحديثة والتكنولوجيا كلياً بحلول عام 2030م حيث تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق رؤيتها بأن تصبح أحد أكبر الدول الإقتصادية في العالم، تقدم منصة أبشر خدمة طباعة التأشيرة من خلال خطوات بسيطة قم بإتباع الآتي:

كل ما عليك في البداية هو الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني وتسجيل الدخول.

ثم قم بالضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية واختر منها خدمة طباعة التأشيرات.

وبعد ذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة مثل رقم التأشيرة.

وأخيراً اضغط على طباعة التأشيرة.

نرجو في نهاية مقالنا أن يكون المقال قد اشتمل على كافة المعلومات التي تبحثون عنها بخصوص هذا الموضوع الهام، وفي انتظار أسئلتكم واستفساراتكم بالأسفل بالتعليقات، وسوف نقوم بالرد عليها في أسرع وقت ممكن