عرض استرداد 91% نقدي عند استخدام بطاقات الراجحي الائتمانية ضمن عروض اليوم الوطني السعودي 91

عرض استرداد 91% نقدي هو أحد أهم العروض المقدمة من مصرف الراجحي لعملائه. حيث يحتفل مصرف الراجحي باليوم الوطني السعودي رقم (91) بتقديم عرض هام جداً لدي العملاء, حيث يمكن استرداد (91%) كمبالغ نقدية عند استخدام البطاقات الائتمانية لمصرف الراجحي وكذلك البطاقات مسبقة الدفع لدي كافة المطاعم والمقاهي. والحقيقة أن مصرف الراجحي هو أحد أهم وأعرق البنوك بالمملكة العربية السعودية والذي يسعى دائما لإرضاء عملائه من خلال تقديم المنتجات والحلول التمويلية التي تناسب جميع الفئات من العملاء. فقد قام مصرف الراجحي في وقت سابق بالإعلان عن إمكانية إعفاء سداد أقساط تمويل بالشروط والتفاصيل. ولهذا فلم تخلٌ الاحتفالات باليوم الوطني السعودي رقم (91) من العروض المقدمة من مصرف الراجحي. حتي أنه قام بتحديد القيمة المالية التي يمكن استردادها هي (91%) أسوة باليوم الوطني السعودي رقم (91). ولهذا فسوف يتم تناول كافة تفاصيل عرض استرداد 91% نقدي عن استخدام البطاقات الائتمانية السعودية وبطاقات مسبقة الدفع وما هي الشروط التي وضعها المصرف للحصول علي العرض خلال هذا المقال.

عرض استرداد 91% نقدي من مصرف الراجحي

أعلن مصرف الراجحي عن بعض الشروط والضوابط الهامة للتمتع بالعرض المقدم من المصرف والخاص باسترداد (91%) مبالغ نقدية عند استخدام البطاقات الائتمانية في المطاعم والمقاهي وهي كالتالي:

يتم استرداد (91%) نقدي من إجمالي مجموع قيم مبالغ العمليات الشرائية التي تمت بجميع المطاعم والمقاهي.

من إجمالي مجموع قيم مبالغ العمليات الشرائية التي تمت بجميع المطاعم والمقاهي. العرض متاح للعملاء حاملي بطاقات الدفع المسبقة والبطاقات الائتمانية.

الحد الأقصى من قيمة العرض هو (91%) هو مبلغ نقدي بقيمة (91) ريال سعودي خلال فترة العرض.

من هو بقيمة خلال فترة العرض. يتم تطبيق العرض علي أول (15,000) ألف عميل الذين تم تسجيلهم في المطاعم والمقاهي أثناء القيام بالدفع وتسجيل الأنظمة للعملية الشرائية.

الذين تم تسجيلهم في المطاعم والمقاهي أثناء القيام بالدفع وتسجيل الأنظمة للعملية الشرائية. سيتم إضافة المبالغ المالية المستحقة للعملاء بحساباتهم البنكية خلال (15 ) يوماً من إنتهاء العرض.

يمكن الاستفادة من العرض مرة واحدة فقط لكل عميل وبعد استيفاء الشروط المعلنة.

لكل وبعد استيفاء الشروط المعلنة. العرض شامل العملاء المتواجدين بالمقاهي والمطاعم وليست طلبات التوصيل للمنازل.

العرض متاح للمطاعم والمقاهي المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية فقط.

داخل المملكة العربية السعودية فقط. يتم تطبيق الشروط والأحكام لجميع بطاقات الراجحي الائتمانية والبطاقات مسبقة الدفع.

ضرورة عدم وجود متأخرات في السداد للبطاقات المستخدمة والمفعلة.

للبطاقات المستخدمة والمفعلة. العرض غير ساري علي عمليات السحب أو الإيداع أو التحويلات سواء من حساب لأحر أو من الحساب للمحافظ الإلكترونية أو العمليات التي يتم إلغائها.

علي عمليات أو أو سواء من حساب لأحر أو من الحساب للمحافظ الإلكترونية أو العمليات التي يتم إلغائها. العرض متاح للعملية الشرائية لجميع المطاعم والمقاهي هبر نقاط البيع وحسب قيمة تعريف فئة التاجر لدى مصرف الراجحي.

لجميع المطاعم والمقاهي هبر وحسب قيمة تعريف فئة التاجر لدى مصرف الراجحي. يمكن للبنك تعديل العرض في أي وقت ودون الرجوع للعميل حسب رؤية المصرف.

وقد أعلن مصرف الراجحي أن العرض ساري لمدة (3) أيام من 23/9 وحتي 25/9 خلال أيام الاحتفالات. وبهذا نكون قد تم تناول كافة تفاصيل عرض استرداد (91%) نقدي من مصرف الراجحي خلال الاحتفالات باليوم الوطني السعودي.