التعليم عن بعد وطريقة التسجيل في منصة مدرستي من الرابط الرسمي

بدأت الدراسة في السعودية للمراحل الدراسية المختلفة منذ يوم 29 من شهر أغسطس الماضي لعام 2021، لذلك تتصدر منصة مدرستي عمليات البحث هذه الفترة، حيث أنه قد أجبر الطلاب وأولياء الأمور على التعامل مع هذه المنصة كأساس للتعليم عن بعد هذه الفترة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا الخطير الذي أطاح بالبلاد في هذه الفترة من السنوات منذ 2019 حتى الآن، والتي بدورها أيضا أجبرت المعلمين على التعامل مع طلابهم ومتابعتهم أولا بأول عبر هذه المنصة، ومنح الطلاب الواجبات المنزلية وامتحانات الأداء بشكل يومي، ويمكن للطلاب الاستعانة بالمنصة في حالة استرجاعهم لمعلومات قد نسوها أو فاتتهم، وتعتبر هذه المنصة شاملة لجميع المناهج الدراسية والمراحل التعليمية لكي تكون مصدر التعليم الأساسي في المملكة.

الهدف من إنشاء منصة مدرستي

سنعرفكم بأهم مميزات وأهداف منصة مدرستي التعليمية عن بعد وما يمكنها فعله وتقديمه للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وتتلخص في الآتي:

تهدف هذه المنصة إلى رفع المستوى الثقافي والعلمي والاجتماعي للطلاب عن طريق التعليم عن بعد.

تسعى لتقديم كافة المناهج التعليمية لجميع المراحل الدراسية بشكل احترافي ومبسط، مما يملأ العجز في أعداد المعلمين أو الإداريين.

تهدف أيضا إلى راحة ومرونة التعليم لكي يتناسب مع الطالب في أي وقت يشاء، حيث أنه يمكنه اختيار وقت مناسب له عند تعلمه المراحل الدراسية في المنزل.

اعتماد الطالب على منصة مدرستي في أي وقت يناسبه، فإذا مرض أو كان لا يستطيع مغادرة منزله يمكنه استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر لفتح المنصة وتلقين التعليم من خلالها.

تحفز المعلمين لما يتركز من المعلومات الأساسية التي يقوم بتقديمها للطلاب خلال الفيديو أو الدروس المسجلة.

جعل الطالب يعتمد على نفسه في تلقي العلم، حيث يقوم بنفسه بحضور الفصول الافتراضية وتسجيل ما يلاحظه من معلومات هامة له التي قد يحتاجها من أجل دراسته.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي

يلزم لتسجيل الطلاب على منصة مدرستي اتباع الطريقة الصحية والتي سنقوم بسردها عليكم الآن: