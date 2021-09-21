استعلام عن طلب مقدم لوزارة الخارجية 1443 برقم الطلب إلكترونيًا

استعلام عن طلب مقدم لوزارة الخارجية من الخدمات الإلكترونية المتوفرة لصالح المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فبعد أن تم استخدام وسائل التحول الرقمي والأدوات التكنولوجية الحديثة في تقديم الخدمات إلى المواطنين شاركت منصة وزارة الخارجية في تقديم العديد من الخدمات من بينها الاستعلام عن طلب زيارة أو البحث عن طلب مقدم إلى وزارة الخارجية وهذا ما سنقدمه لكم بالتفصيل.

استعلام عن طلب مقدم لوزارة الخارجية

وفرت وزارة الخارجية السعودية مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية لصالح المواطنين من بينها خدمات التأشيرة سواء الإصدار أو التجديد أو سداد قيمة الرسوم المطلوبة وأيضًا استعلام عن طلب مقدم لوزارة الخارجية والذي يتم من خلال الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة التأشيرات الإلكترونية لوزارة الخارجية.

تسجيل الدخول ثم النقر على خيار استعلام عن طلب.

يتم كتابة البيانات المطلوبة من بينها رقم الطلب ورقم الهوية الوطنية ثم كود التحقق.

يتعين على صاحب الطلب النقر على خيار استعلام، من أجل ظهور كافة النتائج المطلوبة.

استعلام عن طلب زيارة عائلية 1443

ويمكن استخدام منصة إنجاز من أجل الاستعلام عن طلب زيارة عائلية مقدم فعليًا على أن يتم الاستعلام من خلال اتباع ما يلي من خطوات فقط:

الولوج إلى منصة إنجاز الإلكترونية والنقر على خيار أفراد.

يليها النقر على خيار بحث وإدراج جميع البيانات المطلوبة.

تتمثل البيانات في رقم الجواز والجنسية ونوع التأشيرة.

كتابة الرقم المرئي كما يظهر لك ثم النقر على خيار بحث.

ستظهر لك في الحال كافة التفاصيل التي تخص طلبك والذي تم رفعه مسبقًا.

آلية إلغاء طلب مقدم لوزارة الخارجية السعودية

وحتى تقوم بإلغاء طلبك لا بد أن تتواصل مع خدمة عملاء الوزارة، وسوف يتم الرد عليك في الحال، علمًا بأن رقم 1616 هو رقم خدمة عملاء وزارة الخارجية، ولكن يتعين أن تقوم بتقديم معلومات عن الطلب من بينها الرقم ورقم السداد، وسوف تصلك رسالة نصية قصيرة على رقم المسجل يفيد باسترداد قيمة الرسوم التي تم دفعها مسبقًا، وسوف يتم وصول المبلغ المطلوب إلى حسابك البنكي في غضون أسبوعين من تاريخ الإلغاء.